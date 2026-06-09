Fabio Di Giannantonio si è sottoposto ad un'operazione di medicazione chirurgica al mignolo della mano sinistra per curare la lesione causata dalla caduta di Barcellona successiva al pauroso incidente Alex Marquez-Acosta. Il pilota del team VR46 sarà regolarmente in pista a Brno, nel weekend dal 19 al 21 giugno, tutto LIVE su Sky e in streaming su NOW

Fabio Di Giannantonio si è sottoposto a un piccolo intervento di medicazione chirurgica del derma del mignolo della mano sinistra. L'operazione, per curare la lesione rimediata durante il GP di Barcellona (Diggia era caduto dopo essere stato centrato dai detriti della moto di Alex Marquez), è stata eseguita dal dottor Ornelli presso l’UPMC Salvator Mundi International Hospital di Roma. Di Giannantonio, che aveva corso con il mignolo sinistro lesionato al Mugello e in Ungheria (dove è stato coinvolto in un'altra caduta al via, questa volta senza conseguenze) sarà regolarmente in pista a Brno per il Gran Premio della Repubblica Ceca del 19-21 giugno. Sui social, il pilota del team VR46 ha scritto: "Buone notizie: il dito è finalmente sistemato".