Il Gran Premio di Aragona resterà in calendario anche nel 2027: il rinnovo annuale è stato ufficializzato, contestualmente con quello che sarà il futuro del MotorLand: il tracciato spagnolo, dal 2028 al 2031, sarà infatti una "riserva". La MotoGP torna il 19-21 giugno a Brno, per il GP della Repubblica Ceca (LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW )

In attesa dell' edizione 2026 del GP di Aragon , in programma dal 28 al 30 agosto, il MotorLand si assicura un posto anche per la prossima stagione. Ufficiale il rinnovo annuale , dopo un accordo raggiunto tra il governo di Aragona e il MotoGP Group e annunciato mercoledì 10 giugno in un evento a Saragozza. Il circuito spagnolo resterà comunque in orbita MotoGP anche nel quadriennio successivo (2028-2031) , dove sarà "pista di riserva" , pronto dunque a subentrare in caso di necessità.

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Ezpeleta: "MotorLand partner importante per la MotoGP"

"Il MotorLand Aragon è un partner importante della MotoGP da quasi vent'anni”, ha detto Carmelo Ezpeleta, Ceo della MotoGP. “Ha svolto un ruolo chiave per la presenza del Mondiale in Spagna. Il rinnovo per il 2027 riflette la solidità di questa partnership e il valore che l'evento apporta alla Regione. Siamo lieti di continuare a lavorare insieme e mantenere Aragon nella famiglia della MotoGP negli anni a seguire, quando sarà circuito di riserva".