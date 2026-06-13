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Superbike a Misano, Bulega da record nella Superpole: alle 15.30 Gara 1 su Sky Sport

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Un super Nicolò Bulega conquista la pole position firmando il miglior tempo nella Superpole di Misano con il nuovo record della pista (in 1:31.343). Con lui in prima fila anche Lecuona e Alex Lowes. Monopolio italiano in seconda fila con Montella, Baldassarri e Surra. 7° Bassani, 8° Locatelli. Alle 15.30 gara 1 LIVE su Sky Sport MotoGP

Nicolò Bulega continua ad andare fortissimo e conquista la pole position, con il nuovo record della pista in 1:31.343, nella Superpole di Misano. "È fantastico firmare la pole con il nuovo record della pista di fronte ai tifosi italiani, è veramente bello. Ora pensiamo alla gara, credo che potrò essere veloce anche lì", ha dichiarato il pilota Ducati a fine turno. Alle sue spalle ci sono il suo compagno di squadra Iker Lecuona e Alex Lowes. Seconda fila tutta italiana con Montella, Baldassarri e Surra; Bassani e 8° Locatelli. Alle 15.30 è in programma Gara 1, in diretta su Sky Sport MotoGP.

Superpole a Misano, i risultati

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