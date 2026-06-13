Nicolò Bulega continua ad andare fortissimo e conquista la pole position, con il nuovo record della pista in 1:31.343, nella Superpole di Misano. "È fantastico firmare la pole con il nuovo record della pista di fronte ai tifosi italiani, è veramente bello. Ora pensiamo alla gara, credo che potrò essere veloce anche lì", ha dichiarato il pilota Ducati a fine turno. Alle sue spalle ci sono il suo compagno di squadra Iker Lecuona e Alex Lowes. Seconda fila tutta italiana con Montella, Baldassarri e Surra; 7° Bassani e 8° Locatelli. Alle 15.30 è in programma Gara 1, in diretta su Sky Sport MotoGP.