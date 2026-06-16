Alex Marquez verso il rientro nel GP della Repubblica Ceca: lo spagnolo sarà a Brno con l'obiettivo di ottenere l'ok e il 'fit' da parte dei medici. Lo conferma il team Gresini sui social. Alex è reduce dal brutto incidente di Barcellona dove aveva riportato la frattura della clavicola destra e una frattura di una vertebra. Il GP di Repubblica Ceca dal 18 al 21 giugno, come sempre LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW

Il Motomondiale è pronto per riabbracciare Alex Marquez. Lo spagnolo volerà infatti in Repubblica Ceca per la prossima tappa del Mondiale, con l'obiettivo di ottenere il 'fit' da parte dei medici e tornare così in pista. Alex è reduce dal brutto incidente di Barcellona, quando a causa di un tamponamento ad Acosta (che aveva accusato problemi tecnici in rettilineo) si era procurato la frattura della clavicola destra (per cui si è reso necessario un intervento chirurgico) e una leggera frattura di una vertebra. "Dopo gli ultimi controlli medici in Spagna, Alex Márquez volerà alla Repubblica Ceca questo fine settimana con l'obiettivo di essere dichiarato FIT. Aggiornamenti disponibili questo giovedì direttamente da Bruno Circuit", ha scritto il team Gresini sui social. Alex tornerà in pista dopo aver saltato le gare del Mugello e in Ungheria.