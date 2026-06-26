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l'intervista

Marquez: "Felice del rinnovo, ma è stata una scelta difficile: dovevo capire se smettere"

Sandro Donato Grosso

Marc Marquez e la Ducati ancora insieme, almeno fino al 2028, con un obiettivo chiaro in testa: "Voglio continuare a divertirmi", ha ammesso il pilota spagnolo. Senza dimenticare l'agonismo e la voglia di provare a conquistare un Mondiale che sembrava già sfumato. Nulla, però, sarà come il titolo conquistato un anno fa: le sue parole a Sky Sport Insider dopo il rinnovo

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