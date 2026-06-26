Marquez: "Felice del rinnovo, ma è stata una scelta difficile: dovevo capire se smettere"
Marc Marquez e la Ducati ancora insieme, almeno fino al 2028, con un obiettivo chiaro in testa: "Voglio continuare a divertirmi", ha ammesso il pilota spagnolo. Senza dimenticare l'agonismo e la voglia di provare a conquistare un Mondiale che sembrava già sfumato. Nulla, però, sarà come il titolo conquistato un anno fa: le sue parole a Sky Sport Insider dopo il rinnovo
Sky Sport Insider
è offerto da
Sky Extra
Tutti gli articoli di Sky Sport Insider e Sky TG24 Insider
Opinioni, retroscena e storie raccontate dalle grandi firme di Sky Sport e Sky TG24
La newsletter esclusiva di Sky Sport Insider e Sky TG24 Insider
Tutti gli articoli di Sky Sport Insider
Opinioni, retroscena e storie raccontate dalle grandi firme di Sky Sport
La newsletter esclusiva di Sky Sport Insider