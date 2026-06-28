Primo successo in questa stagione per il colombiano, partito dalla pole ad Assen e protagonista di un clamoroso sorpasso all'ultima curva su Gonzalez, lsempre leader del Mondiale. Sul podio anche Agius. Fuori Vietti a causa di una caduta. Arbolino e Lunetta a punti

E poi bisogna aspettare l’ultimo giro, l’ultima curva, per capire chi è davvero David Alonso. Perché superare all’esterno, in quel punto, come ha fatto lui, chiudendo il rientro senza tagliare la chicane, è lo stigma del fenomeno. A subirlo sono stati nientemeno che Gonzalez e Agius, che negli ultimi giri avevano fatto capire di poter puntare alla vittoria. Anzi, sembravano loro, più del colombiano, a doversela giocare.

Che beffa per Gonzalez Lo spagnolo era davanti, Agius incollato ad Alonso che aveva anche perso per un attimo il controllo della moto. Tutto questo dopo aver dominato la corsa per tre quarti della durata. In 4 giri, Gonzalez che aveva nel frattempo recuperato qualche posizione, l’aveva agganciato mangiandogli gli 8 decimi di vantaggio che Alonso aveva messo da parte sfruttando il contatto tra Manuel e Guevara. Poi è arrivato anche Agius, che al terz’ultimo passaggio ha attaccato Alonso. Il pilota di Intact ha amministrato bene, forse troppo, la prima parte della corsa, e nel finale aveva il potenziale per attaccare il primo posto.

Il capolavoro di Alonso L’ultimo giro è stato adrenalinico, fino al capolavoro di Alonso. Che fin qui ha vinto due sole gare in Moto2, in classifica insegue Gonzalez staccato di 69,5 punti, ma con quel sorpasso ha fatto capire come sia finito nel mirino delle squadre di Motogp. “Ho guidato gli ultimi giri come in Moto3 – ha raccontato David -, non so come ho fatto a fare quel sorpasso, ma è stato fantastico. Qui nella cattedrale del Motociclismo”.

Weekend da dimenticare per Vietti Alonso e Agius scavalcano Vietti in campionato; il piemontese è caduto al terzo giro ed è finito al centro medico. Brutta conclusione di un week end difficile. Guevara e Holgado, protagonisti delle prima fasi molto combattute della corsa, hanno chiuso rispettivamente al quarto e al sesto posto, con Ortola nel mezzo. Undicesimo Arbolino, alle spalle di Ferrandez, la sorpresa della giornata, partito bene ma scivolato progressivamente indietro. Anche Luca Lunetta a punti (12° al traguardo), out Carraro.

L'ordine d'arrivo del GP d'Olanda