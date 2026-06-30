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MotoGp, Pedro Acosta operato al polso: possibile rientro nel Gp Germania

MotoGp
Foto IG @37pedroacosta

Pedro Acosta è stato operato con successo al polso destro per risolvere la sindrome del tunnel carpale, problema che lo ha costretto al ritiro nel GP d'Olanda. Lo spagnolo della KTM aveva spiegato a Sky di non riuscire più a guidare per l'intorpidimento della mano: "Mi si addormentano tre dita". L'obiettivo è rientrare già nel prossimo round della MotoGP, in Germania, che sarà in diretta dal 10 al 12 luglio su Sky e in streaming su NOW

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Operazione al polso destro perfettamente riuscita per Pedro Acosta. Lo ha comunicato il team Red Bull KTM Factory Racing, spiegando che il pilota spagnolo si è sottoposto a un piccolo intervento chirurgico per risolvere la sindrome del tunnel carpale. Il problema lo aveva costretto al ritiro nel GP d'Olanda di domenica scorsa. Acosta aveva alzato bandiera bianca perché la mano destra si era intorpidita, impedendogli di guidare con la sensibilità necessaria per arrivare fino alla fine della gara. Una situazione che lo spagnolo aveva raccontato anche a Sky: "Mi opero alla mano, mi si addormentano tre dita".

L'intervento è andato a buon fine e il rientro potrebbe essere immediato. Acosta punta infatti a tornare in pista già nel prossimo Gran Premio, in programma al Sachsenring dal 10 al 12 luglio in diretta su Sky Sport e in streaming su Now. Prima, però, dovrà sottoporsi a una visita medica nel giovedì del weekend tedesco: solo dopo quel controllo arriverà il via libera ufficiale alla sua partecipazione.

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