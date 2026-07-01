il commento
Non c'è solo un'Aprilia da tenere d'occhio: la Trackhouse sarà un nuovo caso Pramac?
La classifica del Mondiale è sempre più a tinte Aprilia: non solo quella di Bezzecchi e Martin però. Dopo Assen anche Ogura, Fernandez, Davide Brivio e tutto il team Trackhouse hanno fatto capire che possono lottare per il campionato. Avremo un nuovo 'caso' Pramac come nel 2024?
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