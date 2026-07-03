Moto2, Escrig vicino al trasferimento in Italtrans

Moto2, Escrig vicino al trasferimento in Italtransmercato piloti
Lo spagnolo di Forward pronto a passare alla Kalex per la prima volta in carriera, ritrovando Munzone che è stato il suo primo capotecnico
Álex Escrig vuole una Kalex e, nonostante l'importante proposta di Forward per trattenerlo per il quinto anno, è in procinto di lasciare la squadra della famiglia Cuzari per passare a Italtrans. Escrig è diventato uno dei piloti più desiderati della Moto2 grazie ai suoi ottimi risultati ed exploit sulla Forward e ha ricevuto varie proposte o sondaggi. I contatti più significativi sono stati con Aspar, Reds, IntactGp e Italtrans, e proprio queste due ultime squadre, insieme a Forward, hanno mantenuto la priorità nella valutazione del pilota.
Escrig però, come detto, è fortemente orientato a provare il passaggio a Kalex. E allora Italtrans con Ciccio Munzone. suo primo capotecnico in Forward, è l'opzione giusta, a fronte del fatto che IntactGp avrebbe ancora bisogno di tempo prima di chiudere qualsiasi trattativa, nell'attesa di capire come si svilupperà la situazione dei suoi due piloti Agius e González in chiave MotoGP. L'accordo è pronto. Tutto lascia pensare che il matrimonio Escrig-Italtrans per il 2027 si farà.