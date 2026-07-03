Moto2, Escrig vicino al trasferimento in Italtrans

Álex Escrig vuole una Kalex e, nonostante l'importante proposta di Forward per trattenerlo per il quinto anno, è in procinto di lasciare la squadra della famiglia Cuzari per passare a Italtrans. Escrig è diventato uno dei piloti più desiderati della Moto2 grazie ai suoi ottimi risultati ed exploit sulla Forward e ha ricevuto varie proposte o sondaggi. I contatti più significativi sono stati con Aspar, Reds, IntactGp e Italtrans, e proprio queste due ultime squadre, insieme a Forward, hanno mantenuto la priorità nella valutazione del pilota.