Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Fai di Sky Sport il tuo sito preferito su Google
Arrow-link
Arrow-link

Moto2, Escrig vicino al trasferimento in Italtrans

mercato piloti
Rosario Triolo

Rosario Triolo

Lo spagnolo di Forward pronto a passare alla Kalex per la prima volta in carriera, ritrovando Munzone che è stato il suo primo capotecnico

Álex Escrig vuole una Kalex e, nonostante l'importante proposta di Forward per trattenerlo per il quinto anno, è in procinto di lasciare la squadra della famiglia Cuzari per passare a Italtrans. Escrig è diventato uno dei piloti più desiderati della Moto2 grazie ai suoi ottimi risultati ed exploit sulla Forward e ha ricevuto varie proposte o sondaggi. I contatti più significativi sono stati con Aspar, Reds, IntactGp e Italtrans, e proprio queste due ultime squadre, insieme a Forward, hanno mantenuto la priorità nella valutazione del pilota.

Escrig però, come detto, è fortemente orientato a provare il passaggio a Kalex. E allora Italtrans con Ciccio Munzone. suo primo capotecnico in Forward, è l'opzione giusta, a fronte del fatto che IntactGp avrebbe ancora bisogno di tempo prima di chiudere qualsiasi trattativa, nell'attesa di capire come si svilupperà la situazione dei suoi due piloti Agius e González in chiave MotoGP. L'accordo è pronto. Tutto lascia pensare che il matrimonio Escrig-Italtrans per il 2027 si farà.

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Moto GP: Altre Notizie

VR46 'factory supported' team Ducati fino al 2029

MotoGp

La squadra di Valentino Rossi resta il team partner di Ducati anche per le prossime tre stagioni,...

Zarco non si opera, punta al rientro a settembre

MotoGp

Novità su Zarco in seguito all'incidente di Barcellona. Il comunicato di Honda LCR: "Ulteriori...

Moto3, possibile trasferimento in Ktm per Ríos

mercato piloti

Jesús Ríos, talento della Moto3 col team Snipers (Honda), è entrato nell'agenzia di Faubel e può...

Wdw 2026: festa Ducati a Misano fino al 5 luglio

la guida

A Misano torna il grande raduno dei ducatisti: al circuito Marco Simoncelli una tre giorni di...

Bezzecchi: "La caduta di Assen una delle peggiori"

aprilia

Il pilota Aprilia è tornato a parlare dell'incidente di domenica ad Assen: "Di cadute ne ho fatte...
VAI ALLA SEZIONE

MOTOGP: ALTRE NEWS