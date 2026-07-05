Il conte belga è deceduto oggi, domenica 5 luglio, nella sua casa in Svizzera dopo una vita dedicata al motorsport. Aveva fondato la squadra che prende il suo nome all'inizio degli anni Duemila: prima le corse automobilistiche, poi il debutto dal 2010 nel Motomondiale in Moto2, categoria dove corre tuttora. Tre i titoli Mondiali nella classe di mezzo (2014, 2017 e 2019). Dal 2015 al 2018 anche una fugace esperienza in MotoGP, con una vittoria e due podi totali

Il mondo del motociclismo è in lutto. A 78 anni è morto Marc Van Der Straten, conte belga fondatore dello storico team Marc Vds che prende il suo nome. La notizia è stata confermata dalla squadra con un comunicato diffuso sui canali social. "L'Elf Marc Vds Racing Team piange la scomparsa del suo carismatico fondatore e proprietario, Marc van der Straten, venuto a mancare serenamente questa mattina (5 luglio) nella sua casa in Svizzera - si legge -. Imprenditore di fama internazionale, Marc deve la sua notorietà tra gli appassionati di corse su due e quattro ruote alla passione indelebile che nutriva per il motorsport. L'amore per le corse gli era stato trasmesso dal padre, anch'egli ex pilota; fu proprio questo entusiasmo condiviso a spingere Marc verso una vita dedicata al mondo dei motori".



"Ha creato ricordi destinati a durare per sempre" "Marc ha vissuto con immenso orgoglio i successi della sua scuderia, capace di conquistare oltre 100 podi in tutte le categorie del Campionato del Mondo; l'ultimo in ordine di tempo è stato ottenuto da Sam Lowes nel WorldSBK, sul circuito di MotorLand Aragon - prosegue il comunicato del team belga -. Oltre a essere il patron della squadra, Marc era una personalità fuori dal comune: il suo iconico cappellino a scacchi lo rendeva immediatamente riconoscibile in ogni parte del mondo. Vincere era importante per lui, ma lo era altrettanto la ricerca dell'eccellenza, sia in pista che fuori. Marc Vds non è solo una squadra: è una famiglia. E una delle sue più grandi gioie era vedere questa famiglia crescere e avere successo grazie al duro lavoro e alla dedizione. Marc ha creato ricordi destinati a durare per sempre. Non dimenticheremo mai lui né il suo contributo nell'aiutare tante persone a inseguire e realizzare i propri sogni, nel corso di una vita davvero straordinaria".

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