Addio a Marc Van Der Straten, morto a 78 anni il fondatore dello storico team Vdslutto
Il conte belga è deceduto oggi, domenica 5 luglio, nella sua casa in Svizzera dopo una vita dedicata al motorsport. Aveva fondato la squadra che prende il suo nome all'inizio degli anni Duemila: prima le corse automobilistiche, poi il debutto dal 2010 nel Motomondiale in Moto2, categoria dove corre tuttora. Tre i titoli Mondiali nella classe di mezzo (2014, 2017 e 2019). Dal 2015 al 2018 anche una fugace esperienza in MotoGP, con una vittoria e due podi totali
Il mondo del motociclismo è in lutto. A 78 anni è morto Marc Van Der Straten, conte belga fondatore dello storico team Marc Vds che prende il suo nome. La notizia è stata confermata dalla squadra con un comunicato diffuso sui canali social. "L'Elf Marc Vds Racing Team piange la scomparsa del suo carismatico fondatore e proprietario, Marc van der Straten, venuto a mancare serenamente questa mattina (5 luglio) nella sua casa in Svizzera - si legge -. Imprenditore di fama internazionale, Marc deve la sua notorietà tra gli appassionati di corse su due e quattro ruote alla passione indelebile che nutriva per il motorsport. L'amore per le corse gli era stato trasmesso dal padre, anch'egli ex pilota; fu proprio questo entusiasmo condiviso a spingere Marc verso una vita dedicata al mondo dei motori".
"Ha creato ricordi destinati a durare per sempre"
"Marc ha vissuto con immenso orgoglio i successi della sua scuderia, capace di conquistare oltre 100 podi in tutte le categorie del Campionato del Mondo; l'ultimo in ordine di tempo è stato ottenuto da Sam Lowes nel WorldSBK, sul circuito di MotorLand Aragon - prosegue il comunicato del team belga -. Oltre a essere il patron della squadra, Marc era una personalità fuori dal comune: il suo iconico cappellino a scacchi lo rendeva immediatamente riconoscibile in ogni parte del mondo. Vincere era importante per lui, ma lo era altrettanto la ricerca dell'eccellenza, sia in pista che fuori. Marc Vds non è solo una squadra: è una famiglia. E una delle sue più grandi gioie era vedere questa famiglia crescere e avere successo grazie al duro lavoro e alla dedizione. Marc ha creato ricordi destinati a durare per sempre. Non dimenticheremo mai lui né il suo contributo nell'aiutare tante persone a inseguire e realizzare i propri sogni, nel corso di una vita davvero straordinaria".
La storia del team
Marc-Oswald van der Straten-Ponthoz era discendente del fondatore della celebre birreria belga Stella Artois. Dopo le prime esperienze nel mondo delle corse automobilistiche, nel 2010 aveva intrapreso la sua avventura nel Motomondiale, in Moto2, categoria in cui gareggia tuttora al pari della Superbike. Nella classe di mezzo il suo team ha conquistato tre titoli iridati: nel 2014 con Tito Rabat, nel 2017 con Franco Morbidelli e nel 2019 con Alex Marquez. Il marchio Marc Vds è poi sbarcato per un certo periodo anche in Moto3 e, soprattutto, MotoGP. Quattro le stagioni in top class, dal 2015 al 2018, con il primo podio firmato Scott Redding (Misano 2015) e la prima e unica vittoria portata a casa da Jack Miller nel GP di Assen 2016.