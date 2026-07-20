I tre costruttori, Boscoscuro, Forward e Kalex, schiereranno in pista le moto 2027 per la prima volta dopo il gp in Spagna: ciclistica tutta nuova e nuovo motore Triumph

Due giorni di test ad Aragón dopo la gara, con un prototipo per ogni costruttore e fino a due piloti "ufficiali" che gireranno in deroga alle indicazioni IRTA per cui l'ultimo giorno per provare in pista le Moto2 fuori dalle gare doveva essere quello di Barcellona.

Il tutto per provare per la prima volta le moto in configurazione 2027, con la grande novità di un nuovo motore Triumph che costringerà a ripensare la ciclistica. Già suggerito in conferenza stampa in Thailandia prima dell'inizio della stagione dal Chief product officer di Triumph Steve Sargent e ripetutamente rilanciato nel paddock, il cambiamento della Moto2 sarà ufficialmente annunciato nei prossimi giorni. Dopodiché, e questa è la novità, ogni costruttore riceverà un motore con le nuove specifiche e lo monterà su una moto già ingegnerizzata per accoglierlo. E le moto debutteranno ad Aragón martedì e mercoledì dopo il gran premio.

Analogamente a quanto successo con la MotoGP con i test 850cc di Brno, anche per la Moto2 sarà permesso schierare piloti del motomondiale, e non semplici tester. Ogni costruttore potrà sceglierne due, che evidentemente non andranno mai in pista contemporaneamente visto che ci sarà una sola moto disponibile. Tutti i costruttori avranno sospensioni WP