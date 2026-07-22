Altre due stagioni in Superbike per Iker Lecuona, che ha prolungato il suo accordo con il team Ducati Aruba fino al 2028. Il pilota spagnolo ha espresso tutta la sua soddisfazione: "È un momento straordinario. La mia vita è cambiata completamente da quando sono entrato in questa grande famiglia. È bello pensare a un futuro insieme, ma ora la cosa più importante è concludere questa stagione nel migliore dei modi"

Prosegue l'avventura di Iker Lecuona in Superbike con il team Ducati Aruba. Il pilota spagnolo ha rinnovato il proprio contratto con la squadra di Borgo Panigale per altre due stagioni, prolungando l'accordo fino al 2028. Come si legge nel comunicato ufficiale, "la conferma del pilota spagnolo rappresenta un segnale di continuità che, dall'inizio della stagione 2026, si è tradotto in grandi risultati: 20 podi e la prima vittoria in Superbike, conquistata in Gara 1 a Donington Park nell'ultimo round".

Lecuona: "È un momento straordinario" Lecuona ha ovviamente espresso tutta la sua soddisfazione per il rinnovo, come si legge nel comunicato ufficiale diffuso dal team: "È un momento straordinario. Ho già sottolineato più volte come la mia vita sia cambiata completamente da quando sono entrato in questa grande famiglia. Per questo motivo, il rinnovo del contratto con Aruba.it Racing – Ducati è per me motivo di profonda soddisfazione. Voglio ringraziare Aruba e Ducati per avermi dato questa nuova opportunità. È bello pensare ad un futuro insieme ma la cosa importante, adesso, è terminare questa stagione nel migliore dei modi, cercando di divertirci, di crescere ancora in termini di prestazioni e soprattutto di ottenere risultati sempre più importanti".

Cecconi: "Contenti di proseguire con Iker" Stefano Cecconi, Team Principal di Ducati Aruba, ha commentato il rinnovo di Lecuona: "Siamo davvero contenti di proseguire questo percorso con Iker - si legge nel comunicato ufficiale -. Fin dall'inizio abbiamo creduto nel suo talento, ma ciò che ci ha conquistato è stato il modo in cui è entrato a far parte del gruppo: si è adattato alla moto e al team con una naturalezza sorprendente, mettendoci sempre la stessa passione, la stessa dedizione e quello spirito di squadra che caratterizza il nostro box. Avere davanti altre due stagioni insieme è una bellissima prospettiva: abbiamo ancora tanta strada da fare, e tutta la voglia di percorrerla fino in fondo per puntare al risultato più importante".