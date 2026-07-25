MotoGP, Senna Agius è il prescelto di Tech3 per il 2027

Agius ha ottenuto quattro podi con due vittorie quest'anno, ed è attualmente terzo in Moto2 a 60.5 punti da González. Agius è un 2005, ha tre anni in meno rispetto all'attuale compagno di squadra del team IntactGp. Come González, che è arrivato alla Moto2 dal paddock Superbike, anche Agius non ha avuto un percorso "tradizionale": è infatti arrivato al motomondiale dal MotoJunior Moto2, da campione europeo, senza mai fare la Moto3 al Mondiale.

Ironia del destino, anche Luca Marini, pure lui in trattativa avanzata con Tech3 e prescelto di Steiner per l'altra sella, è arrivato al motomondiale seguendo lo stesso percorso.