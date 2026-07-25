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MotoGP, Senna Agius è il prescelto di Tech3 per il 2027

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A cura di Rosario Triolo e Sandro Donato Grosso

©Ansa

L'australiano ha vinto il ballottaggio con Manu González per un posto a un rookie nel team di Steiner: ora la trattativa può procedere fino all'accordo

L'ultimo posto disponibile in MotoGP per il 2027 è pronto a essere assegnato. Il prescelto di Tech3 nel ballottaggio tra rookies della Moto2 è l'australiano Senna Agius.

 

Agius ha convinto Steiner, che valutava anche Manu González. Adesso la trattativa già impostata con Agius e il suo manager Chaz Davies può andare avanti ed essere conclusa. 

Agius ha ottenuto quattro podi con due vittorie quest'anno, ed è attualmente terzo in Moto2 a 60.5 punti da González. Agius è un 2005, ha tre anni in meno rispetto all'attuale compagno di squadra del team IntactGp. Come González, che è arrivato alla Moto2 dal paddock Superbike, anche Agius non ha avuto un percorso "tradizionale": è infatti arrivato al motomondiale dal MotoJunior Moto2, da campione europeo, senza mai fare la Moto3 al Mondiale.

 

Ironia del destino, anche Luca Marini, pure lui in trattativa avanzata con Tech3 e prescelto di Steiner per l'altra sella, è arrivato al motomondiale seguendo lo stesso percorso.

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