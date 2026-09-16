I prossimi Europei di calcio del 2028 saranno su Sky Sport: un torneo dalla tradizione antichissima che merita di essere raccontata punto dopo punto. Lo facciamo con Paolo Condò in tre puntate: in questa seconda si vivono gli anni 90 e 2000. Dalla Danimarca, a Toldo pararigori, fino al cucchiaio di Totti