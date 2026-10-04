Dopo la vittoria a Motegi Marc Marquez ha applicato un adesivo sulla sua Ducati, omaggiando Gigi Dall'Igna per le 100 vittorie in carriera da Dg di Borgo Panigale (considerando tutti i team). "Mi diverto con la sua creatura - ha spiegato il nove volte campione del mondo a Sky -. Tutto il team sta dando il massimo per mettermi nelle condizioni di lottare con le Aprilia". Poi sulla gara: "Avrei voluto prendere il comando da subito ma non è stato possibile. Quando l'ho fatto, ho potuto gestire come volevo"