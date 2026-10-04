La MotoGP potrebbe cambiare di nuovo format: dal 2027 si va, infatti, verso l'introduzione di una doppia qualifica, una per la Sprint e una per la gara. Ancora da stabilire, nel caso il tutto fosse confermato, se una sarà collocata al venerdì e l'altra al sabato oppure entrambe di sabato. Intanto ne ha parlato a Sky Massimo Rivola, Ad di Aprilia Racing: "Verrà fatto un passo per rendere il weekend più interessante possibile. La F1 ci può insegnare tanto: dobbiamo trovare un modo per ampliare il nostro raggio"