Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
News e Highlights, tutto live: seguici su
Google Discover Fonti Preferite

MotoGP verso doppia qualifica dal 2027, Rivola: "Serve rendere weekend più interessante"

cambio format

La MotoGP potrebbe cambiare di nuovo format: dal 2027 si va, infatti, verso l'introduzione di una doppia qualifica, una per la Sprint e una per la gara. Ancora da stabilire, nel caso il tutto fosse confermato, se una sarà collocata al venerdì e l'altra al sabato oppure entrambe di sabato. Intanto ne ha parlato a Sky Massimo Rivola, Ad di Aprilia Racing: "Verrà fatto un passo per rendere il weekend più interessante possibile. La F1 ci può insegnare tanto: dobbiamo trovare un modo per ampliare il nostro raggio"

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Moto GP: Altre Notizie

Rivola: "Qui c’era chiaro problema di sicurezza"

a.d. aprilia

L'amministratore delegato di Aprilia Racing è intervenuto su Sky Sport a margine del weekend di...

Martin: "Con Marc non puoi sbagliare. Sul titolo…"

il leader

Martin ha commentato su Sky il secondo posto di Motegi: "Sono contento, ho guidato molto bene....

Bezzecchi: "Podio sudato, Enea era imbestialito"

3° posto

Terzo posto per Marco Bezzecchi nel GP di Motegi: "Ho portato a casa il massimo - ha commentato...

Marquez: "Mi diverto con la creatura di Dall'Igna"

il vincitore

Dopo la vittoria a Motegi Marc Marquez ha applicato un adesivo sulla sua Ducati, omaggiando Gigi...

L'ultimo giro di Motegi: Bez resiste a Bastianini

telecronaca sky

Marc Marquez fa doppietta a Motegi e dopo la Sprint vince anche la gara lunga. Sul podio Martin e...
VAI ALLA SEZIONE

MOTOGP: ALTRE NEWS