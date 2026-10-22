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Moto2, Pramac passa a Kalex dal 2027: le news

novità tecniche
Rosario Triolo

Rosario Triolo

La scelta per dare ai piloti lo stesso materiale della maggior parte della griglia in modo da valutarne meglio i progressi

Pramac Yamaha Blu Cru ha deciso di fare un cambio importante per il 2027, quando il team cambierà telaista passando da Boscoscuro a Kalex.

 

La scelta è arrivata nonostante lo straordinario rendimento della squadra con Boscoscuro per merito delle prestazioni di Izan Guevara, che vincendo le ultime tre gare si è portato a poco più di cinque punti dalla leadership del mondiale Moto2, in piena corsa per il titolo.

 

Pramac e Yamaha si sono trovati benissimo con Boscoscuro dal punto di vista tecnico, come testimoniano i risultati. Non è da cercare lì il motivo del cambio.

 

La valutazione fatta nasce da un'esigenza, quella di desiderare, per il futuro, di mettere i piloti quanto più possibile nelle stesse condizioni del resto di quelli che corrono in Moto2, in modo da poterne esaminare il potenziale riducendo al minimo le differenze che possano provenire dal pacchetto tecnico.

 

Visto che in griglia continueranno a esserci oltre 20 Kalex, a Yamaha e Pramac è parso appropriato dotare anche i propri piloti dello stesso materiale. Scelta che va nella stessa direzione che comprenderà anche la Moto3, che dal 2028 sarà proprio un monomarca Yamaha.

 

Nessuna mancanza di gradimento del supporto tecnico, nessuna frizione di altro tipo pertanto, ma solo una scelta strategica. Così dal 2027 Yamaha Pramac, in Moto2, passerà a Kalex.

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