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Marc Marquez: "Con Martin è stato un duello per il campionato"

nuovo leader

Marc Marquez ha commentato su Sky la vittoria nella Sprint di Phillip Island, risultato che gli ha permesso (anche in virtù della caduta del rivale Martin) di tornare in testa alla classifica, a +10: "È stato una lotta per il campionato. Se non fosse stato Jorge non sarei stato così aggressivo, così come lui non lo sarebbe stato con un altro. L'ho capito subito, mi aspettavo sarebbe arrivato perché già nelle prove andava molto forte e quando mi ha passato ho provato a riattaccarlo molto presto"

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