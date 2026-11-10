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MotoGP, Bagnaia operato dopo la frattura al piede. Le news

MotoGp

Il pilota italiano operato a Torino dopo la caduta nella Sprint in Qatar: inserita una placca e ridotta la doppia frattura a quarto e quinto metatarso. Da capire i tempi di recupero per Bagnaia, quando alla conclusione della stagione mancano solo i due GP di Portimao e Valencia

BAGNAIA, INCIDENTE E FRATTURA: VIDEO

Pecco Bagnaia è stato operato questa mattina a Torino, dopo la caduta durante la Sprint del GP del Qatar, successiva a un contatto con Aldeguer. Lo ha comunicato Ducati sui suoi profili social, spiegando che Pecco si è sottoposto a intervento chirurgico per la doppia frattura del quarto e quinto metatarso del piede destro e che al pilota italiano è stata inserita una placca. Restano ora da capire i tempi di recupero per BagnaiaAlla conclusione della stagione mancano solo due gare: il GP del Portogallo, in programma dal 20 al 22 novembre, e poi l’ultima gara, a Valencia, dal 27 al 29 novembre. Da capire quindi se Bagnaia riuscirà a tornare in tempo per entrambe, soltanto per quella finale oppure se la sua stagione è già terminata. "Vuole esserci già a Portimao", ha detto il team manager Ducati. Da capire se 10 giorni saranno sufficienti per rivederlo in sella.

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"Francesco Bagnaia -si legge nel post Instagram pubblicato sul profilo di Ducati- ha subito un intervento chirurgico stamattina a Torino per correggere la doppia frattura del quarto e quinto metatarso del piede destro, subita a seguito dell'incidente occorso all'inizio della gara di sabato scorso al GP del Qatar. Il team medico ha inserito con successo una placca per il quarto metatarso del piede destro. Auguriamo un rapido recupero al nostro pilota".

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