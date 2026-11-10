Pecco Bagnaia è stato operato questa mattina a Torino, dopo la caduta durante la Sprint del GP del Qatar, successiva a un contatto con Aldeguer. Lo ha comunicato Ducati sui suoi profili social, spiegando che Pecco si è sottoposto a intervento chirurgico per la doppia frattura del quarto e quinto metatarso del piede destro e che al pilota italiano è stata inserita una placca. Restano ora da capire i tempi di recupero per Bagnaia. Alla conclusione della stagione mancano solo due gare: il GP del Portogallo, in programma dal 20 al 22 novembre, e poi l’ultima gara, a Valencia, dal 27 al 29 novembre. Da capire quindi se Bagnaia riuscirà a tornare in tempo per entrambe, soltanto per quella finale oppure se la sua stagione è già terminata. "Vuole esserci già a Portimao", ha detto il team manager Ducati. Da capire se 10 giorni saranno sufficienti per rivederlo in sella.

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