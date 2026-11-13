Addio Pierino Gagni, campione e meccanico dalle mani e dal cuore d’oro

Pilota dalle valli bergamasche, meccanico, Piero Gagni è stato un vero e proprio simbolo di tante ere di motociclismo e tanti box (da Spencer a Biaggi, da Gibernau a Stoner). Il ricordo

Piero Gagni era uno di quegli uomini della moto, veri, forti, essenziali e sostanziali. Bergamasco, taciturno e rumoroso allo stesso tempo e poi anche dolce e sempre trasparente, così tanto da essere benvoluto da chiunque, ovunque avesse corso e lavorato. E sembra proprio impossibile che oggi sia volato via. Volato via poi per le conseguenze di un incidente in scooter, dopo settimane di coma in cui tutti noi che sapevamo abbiamo atteso in preghiera e silenzio che arrivassero notizie di ripresa. Perché Pierino che dorme ad oltranza non te lo puoi immaginare. Non lui. Aveva 75 anni e solo da qualche stagione aveva smesso di lavorare sulle MotoGP, ma quando veniva a trovarci alle corse sembrava che non se ne fosse mai andato. Non si era mai sradicata dalla memoria di ognuno di noi che Pierino non fosse più lì, come una pertinenza naturale delle corse, dei box, accanto ai tecnici, insieme ai piloti. Veniva a trovarci tutti, uno per uno, perché gli uomini con la stessa passione per lui contavano.

Motociclisticamente era felice di essere diventato un harleista, approdo a cui nel paddock arrivano in tanti, così in controtendenza con l’idea che si può avere di chi sta tutto il giorno con le mani sui prototipi. Lui in effetti di andar forte ne aveva avuto abbastanza, perché da buon bergamasco duro e puro, era stato uno di quei piloti straordinari dell’Enduro quando ancora si chiamava Regolarità e di base costava coraggio, una fatica boia fatica e competenze enormi. Il pilota era obbligatoriamente anche meccanico di sé stesso. Pierino Gagni aveva vinto titoli italiani, europei e mondiali. Pierino Ggni aveva fatto parte del mitologico gruppo Azzurro delle Sei Giorni, che toccò il cielo nel 1975 vincendo l’edizione dell’Isola di Man insieme a Brissoni, Rottigni e Petrogalli. Ed ecco che il piccolo Pierino Gagni delle valli bergamasche, quello che con il Fanti Caballero nelle mani aveva tirato matti avversari di ogni genere, fu convocato per un'altra storia dal più bergamasco delle moto di tutte le epoche: Giacomo Agostini.