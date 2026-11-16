Rossi, Stoner e Lorenzo, le moto vanno all'asta: erano di un narcotrafficante

Rossi, Stoner e Lorenzo, le moto vanno all'asta: erano di un narcotrafficante2 ruote da sogno
Una collezione unica, composta da 62 moto da corsa storiche dagli anni '60 ai 2000, è andata all'asta nei giorni scorsi a Città del Messico. I prototipi erano stati trovati nel garage di un boss canadese del narcotraffico. Tra le moto più costose, una Ducati utilizzata da Casey Stoner nel 2007, aggiudicata per quasi 240 mila dollari
62 motociclette storiche, pezzi unici che hanno scritto pagine immortali della leggenda delle due ruote: dalle 500 anni ’60 e ’70 fino alle MotoGP dei più grandi piloti degli anni 2000. Una collezione inimitabile, valutata intorno ai 40 milioni di dollari e rinvenuta nel garage di un boss canadese del narcotraffico, Ryan James Wedding, ritenuto il capo di una vasta organizzazione dedita allo spaccio di cocaina a livello intercontinentale, arrestato dall’Fbi nel gennaio di quest’anno. Le moto sono finite all’asta la scorsa settimana a Città del Messico: delle 62 andate all’incanto, 57 sono state assegnate per un totale di 3,7 milioni di dollari, ben inferiore alla valutazione iniziale. Di queste moto, 35 sono andate a un unico partecipante all’asta, che quindi si porta a casa i due/terzi della collezione.
Il valore delle moto
Ecco il valore delle principali moto battute all’asta:
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- 1 Honda NSR500 di Mick Doohan, aggiudicata per circa 216.300 dollari.
- 1 Honda NSR500 di Wayne Gardner, aggiudicata per circa 67.900 dollari.
- 1 Honda 500 di Freddie Spencer, aggiudicata per circa 66.000 dollari.
- 3 Ducati di Valentino Rossi, aggiudicate per circa 110.800, 126.600 e 126.600 dollari.
- 2 Ducati di Jorge Lorenzo, aggiudicate per circa 117.400 e 121.400 dollari.
- 3 Ducati di Casey Stoner, aggiudicate per circa 109.500, 127.900 e 127.900 dollari.
- 3 Ducati di Andrea Dovizioso, aggiudicate per circa 110.800, 124.000 e 134.500 dollari.
- 4 Ducati di Loris Capirossi, aggiudicate per circa 116.700 dollari (per due esemplari), 130.600 e 131.900 dollari.
In assoluto la moto più costosa è stata una Ducati utilizzata da Stoner nel GP di Gran Bretagna 2007, sulla quale è ancora presente un adesivo delle verifiche tecniche, aggiudicata per 237.400 dollari. Secondo gli esperti, la vendita all’asta è stata meno ricca del previsto a causa del pessimo stato di conservazione delle moto: vernice rovinata, danni alle carene e alle parti meccaniche, ruggine ovunque, pezzi mancanti. Per gli appassionati che si sono aggiudicati le moto si prevede un esborso notevole per riportare i prototipi allo stato originale, o quasi.