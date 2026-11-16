Rossi, Stoner e Lorenzo, le moto vanno all'asta: erano di un narcotrafficante

Una collezione unica, composta da 62 moto da corsa storiche dagli anni '60 ai 2000, è andata all'asta nei giorni scorsi a Città del Messico. I prototipi erano stati trovati nel garage di un boss canadese del narcotraffico. Tra le moto più costose, una Ducati utilizzata da Casey Stoner nel 2007, aggiudicata per quasi 240 mila dollari

62 motociclette storiche, pezzi unici che hanno scritto pagine immortali della leggenda delle due ruote: dalle 500 anni ’60 e ’70 fino alle MotoGP dei più grandi piloti degli anni 2000. Una collezione inimitabile, valutata intorno ai 40 milioni di dollari e rinvenuta nel garage di un boss canadese del narcotraffico, Ryan James Wedding, ritenuto il capo di una vasta organizzazione dedita allo spaccio di cocaina a livello intercontinentale, arrestato dall’Fbi nel gennaio di quest’anno. Le moto sono finite all’asta la scorsa settimana a Città del Messico: delle 62 andate all’incanto, 57 sono state assegnate per un totale di 3,7 milioni di dollari, ben inferiore alla valutazione iniziale. Di queste moto, 35 sono andate a un unico partecipante all’asta, che quindi si porta a casa i due/terzi della collezione.