L'Aprilia arriva a Portimão sulle ali del successo di Bezzecchi in Qatar. L’italiano, a 74 punti da Marc Marquez, punta a chiudere al meglio la stagione su una pista che ama. Fiducia anche per Jorge Martín, in crescita dopo l’infortunio e il podio nella Sprint di Lusail: lo spagnolo si sente meglio e vuole essere protagonista in Algarve. Il GP Portogallo è in programma dal 20 al 22 novembre live su Sky Sport e in streaming su NOW

Al penultimo appuntamento stagionale della MotoGP, a Portimao, l’Aprilia si presenta in condizioni smaglianti: il successo di Bezzecchi in Qatar è ancora negli occhi dei tifosi e degli appassionati e c’è tanta voglia di fare il bis sul circuito dell’ Algarve . Il pilota italiano, a 74 punti dal leader del mondiale Marc Marquez , non si nasconde: "Sono contento di tornare in Europa, sarà bello rivedere tutti i nostri tifosi. Portimão è una pista bellissima e molto divertente. Saranno due gare importanti, per cui cercheremo di fare un buon lavoro insieme a tutta la squadra e ad Aprilia e di chiudere al meglio questa stagione".

Martín: “Arrivo a Portimao in condizioni migliori rispetto al Qatar”

E se Bez promette di puntare al massimo risultato, in Algarve vuole essere tra i protagonisti anche Jorge Martín. Il pilota spagnolo è ancora alle prese con il recupero dall’infortunio, che però non gli ha impedito di centrare il terzo posto nella Sprint di Lusail: “Sono pronto per affrontare le ultime due settimane di campionato. Arrivo in Portogallo in condizioni fisiche decisamente migliori, con l’obiettivo di fare del mio meglio insieme ad Aprilia e a tutto il mio team. Ho tanta voglia di correre a Portimão, è una pista che mi piace”.

Il Gp del Portogallo sarà in diretta su Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW sabato 21 novembre con la gara Sprint alle 15.55 e domenica 22 novembre con la gara lunga alle 14.