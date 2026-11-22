Una gara divisa in due a causa di un incidente spaventoso nel quale non si è per fortuna fatto male nessuno, causata da una caduta di Salac davanti a Vietti e Gonzalez, che hanno centrato la moto. Gara sospesa con Gonzalez che aveva la gomma anteriore stallonata e che non è riuscito a rientrare ai box entro 5 minuti, così gli è stato impedito di ripartire. Visto che Gonzalez era arrivato qui con 13,5 punti di vantaggio grazie anche al problema al motore della moto del suo avversario Guevara, diciamo che il destino ha un po' pareggiato i conti delle sfighe anche se Gonzalez avrebbe meritato di poter partire. Gara ripresa per 7 giri e vittoria meritata e soprattutto primo successo per il pilota del team Italtrans Munoz (10) che comunque era davanti anche dopo la prima interruzione. Guevara (5) non ha approfittato al meglio del regalo del destino, ha chiuso settimo, ora lo dividono 4,5 punti dal rivale e quindi dovrà per forza vincere o comunque stargli davanti con qualche pilota in mezzo a Valencia. Secondo Lopez (9). Male gli italiani con Vietti 17°, Arbolino 19°, Ferrari 22°, Lunetta 23°: un disastro purtroppo.