MotoGP in Portogallo: le pagelle della gara di Portimaodi p. beltramo
Introduzione
Marc Marquez chiude i giochi a Portimao laureandosi campione del mondo 2026 e conquistando il decimo titolo in carriera. Il voto non può che essere 10, con lode e "bacio accademico" di Agostini. Super Aprilia in Portogallo: 10 sia al vincitore Bezzecchi che a tutta Noale
MARC MARQUEZ CAMPIONE: LO SPECIALE DI SKY SPORT
Quello che devi sapere
MARC MARQUEZ: 10 E LODE (E BACIO ACCADEMICO)
Con un giorno di ritardo, ma è arrivato questo atteso, agognato, scontato, sofferto decimo titolo mondiale per Marc Marquez, ottavo in MotoGP, che lo porta a pareggiare il Re Giacomo Agostini che ne ha vinto altrettanti in 500 e a superare Valentino Rossi, Mike Hailwood e Carlo Ubbiali fermi a 9, salendo al terzo posto di sempre dietro all'inarrivabile Ago con 15 e Angel Nieto con 13. Non è stato un mondiale vinto con una prestazione da killer, anzi con una gara sofferta, di controllo, lasciandosi superare senza reagire chiudendo ottavo, cioè poco meglio del minimo indispensabile se avesse vinto Martin. Alla fine nella festa ha sfogato una felicità profonda, sincera, dimostrazione di quanto avesse sofferto l'errore di sabato, ma anche i mesi di recupero per le operazioni al braccio, il sofferto rientro al Mugello, la difficoltà per una moto che cominciava a soffrire la maggiore competitività di Aprilia e i suoi velocissimi piloti. Questo è stato un campionato difficile, dopo la caduta di Jerez, quella ancora peggiore di Le Mans, le operazioni, il tentativo di riprendere la forma fisica. Insomma forse il mondiale più sofferto, difficile di tutti. Il voto, vabbè, logico: 10 e lode. Con bacio accademico da parte di Giacomo Agostini.
BEZZECCHI: 10
La gara è stata un sfilata di Aprilia come ultimamente capita spesso con un Bezzecchi (10), autore di pole, vincitore della Sprint, che dopo metà gara ha deciso di andare in testa.
MARTIN: 9; FERNANDEZ: 8
Bez ha mollato i suoi compagni di fuga che erano Martin (9), finito secondo e Fernandez (8) terzo. Anche un 10 collettivo ad Aprilia che ha dominato e che con meno errori avrebbe potuto rendere la vita ancora più difficile a Marquez. Ora nel mondiale marche Aprilia ha superato Ducati di 9 punti dopo aver vinto quello per team. Infatti il suo quarto pilota, dopo il podio monopolizzato, c'è al quinto Ogura il che significa 4 Aprilia nei primi 5. Tanto di cappello.
DI GIANNANTONIO E ALDEGUER: 7
Curiosamente oggi il migliore di Ducati è stato un battagliero Di Giannantonio (7) quarto dopo una gara divertente. Poi sesto un Aldeguer (7) ritornato sé stesso. Ottavo, lo sappiamo, Marquez, decimo Lecuona (6), dietro Morbidelli oramai alla fine della sua avventura in MotoGP. Caduto Alex che ha festeggiato il fratello dopo la gara.
ACOSTA: 4
Caduto Acosta (4), il miglior pilota KTM è stato un Binder (6) orgoglioso settimo. Bastianini (5) undicesimo, non al meglio delle sue possibilità. Pol Espargaro (6) ha fatto il suo come sostituto di Viñales finendo sedicesimo.
MARINI: 6
Caduto un fenomenale Moreira (4) all'ultimo giro mentre era tra quelli buoni, il migliore della Honda è stato il nono posto di Luca Marini (6). Caduto al primo giro Zarco (4) Dixon ha chiuso penultimo davanti al collaudatore Yamaha Dixon. Peccato per il brasiliano del team LCR che ha collezionato un weekend di grandi cadute e di altrettanto grandi voli. Meno male che non si è fatto male nessuno.
YAMAHA: 5
Tre Yamaha in fila dal 12° al 14° posto, oltre all'ultimo di Fernandez. 5 di gruppo, dai che è la penultima sofferenza e poi da martedì dopo Valencia si passa al 2027.
MOTO2
Una gara divisa in due a causa di un incidente spaventoso nel quale non si è per fortuna fatto male nessuno, causata da una caduta di Salac davanti a Vietti e Gonzalez, che hanno centrato la moto. Gara sospesa con Gonzalez che aveva la gomma anteriore stallonata e che non è riuscito a rientrare ai box entro 5 minuti, così gli è stato impedito di ripartire. Visto che Gonzalez era arrivato qui con 13,5 punti di vantaggio grazie anche al problema al motore della moto del suo avversario Guevara, diciamo che il destino ha un po' pareggiato i conti delle sfighe anche se Gonzalez avrebbe meritato di poter partire. Gara ripresa per 7 giri e vittoria meritata e soprattutto primo successo per il pilota del team Italtrans Munoz (10) che comunque era davanti anche dopo la prima interruzione. Guevara (5) non ha approfittato al meglio del regalo del destino, ha chiuso settimo, ora lo dividono 4,5 punti dal rivale e quindi dovrà per forza vincere o comunque stargli davanti con qualche pilota in mezzo a Valencia. Secondo Lopez (9). Male gli italiani con Vietti 17°, Arbolino 19°, Ferrari 22°, Lunetta 23°: un disastro purtroppo.
MOTO3
Ad inizio di giornata, nella gara accorciata della Moto3 per pista umida, il pupillo di Marc Marquez e pilota del Team Aspar, il supercampione della Moto3 Maximo Quiles (10 e lode) ha conquistato la sua 12° vittoria dopo uno spavento pazzesco all'ultimo giro per una chiazza di bagnato che quasi lo manda in orbita, ma un finale di gara da dittatore della categoria come quasi sempre. Un campione del quale sentiremo parlare molto in futuro. Secondo un ottimo Salmela (9) finlandese al suo primo podio mentre terzo chiude il fratello minore di Raul, Adrian Fernandez (8). Brutto gesto alla fine di Almansa (4) che stende Uriarte innocente e viene giustamente penalizzato di 3 secondi e perde il podio. 149° vittoria spagnola in Moto3, l'Italia è ferma a 50, 399° podio spagnolo in Moto3, Italia 183. Un terzo, il che la dice lunga sulla necessità di investimenti sui giovanissimi. L'unico italiano in gara dopo l'infortunio dei Bertelle, è Guido Pini (7), settimo: non male, ci mancherebbe, ma di vincenti seriali, di possibili futuri fenomeni al momento non ne abbiamo proprio più. Meditate gente, meditate. Soprattutto in federazione.