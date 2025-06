Ad Aragon si torna in pista per le Pre-qualifiche, LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW dalle 15: in palio ci sono i primi 10 pass per il Q2 delle qualifiche. Nelle prove libere Marc Marquez miglior tempo in 1:46.974, davanti a suo fratello Alex (Gresini) e a Marco Bezzecchi (Aprilia). Ancora alle prese con qualche problema in frenata Pecco Bagnaia, decimo tempo della mattina. Sabato qualifiche alle 10.50 e Sprint Race alle 15, domenica gara lunga alle 14

LA GUIDA TV DEL WEEKEND