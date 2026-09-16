MotoGP, GP Austria (Spielberg): orari tv e ultime news
La MotoGP è di scena al Red Bull Ring fino a domenica 20 settembre per il Gran Premio d'Austria. Dagli orari da sapere al meteo, passando per le caratteristiche del circuito e l'albo d'oro. Qui puoi trovare la guida al weekend.
Gli orari del GP Austria
Si parte venerdì con le prove libere alle 10.45, mentre alle 15 ci sono le Pre-qualifiche. Sabato alle 10.10 le FP2, poi alle 10.50 scatta la caccia alla pole con le qualifiche. Alle 15, invece, semaforo verde per la Sprint Race, che assegnerà i primi punti del weekend. Domenica alle 14 la gara della top class, preceduta come sempre dalla Moto3 (ore 11) e dalla Moto2 (ore 12.15). I GP domenicali saranno visibili anche in differita su Tv8 con i seguenti orari: ore 14 la Moto3, ore 15.15 la Moto2 e ore 17 la MotoGP.
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Le caratteristiche del circuito
Si corre al Red Bull Ring, nelle vicinanze di Spielberg (Stiria). L’impianto è stato costruito nel 1969 ed è tornato nel calendario della MotoGP nel 2016 dopo 20 anni di assenza. Il tracciato è lungo 4,3 chilometri e presenta 11 curve (8 a destra e 3 a sinistra) con un dislivello di 65 metri. Il rettilineo più lungo misura 810 metri.
Approfondimento
Motomondiale a Spielberg: l'analisi del circuito
L'albo d'oro nell'era MotoGP
- 2016: Andrea Iannone (Ducati)
- 2017: Andrea Dovizioso (Ducati)
- 2018: Jorge Lorenzo (Ducati)
- 2019: Andrea Dovizioso (Ducati)
- 2020: Andrea Dovizioso (Ducati)
- 2021: Brad Binder (Ktm)
- 2022: Pecco Bagnaia (Ducati)
- 2023: Pecco Bagnaia (Ducati)
- 2024: Pecco Bagnaia (Ducati)
- 2025: Marc Marquez (Ducati)
Le previsioni meteo
I piloti troveranno temperature decisamente più basse rispetto a quelle della settimana scorsa a Misano, comprese tra i 14 e i 23 gradi. Venerdì la giornata potrebbe, inoltre, essere condizionata dalla pioggia, soprattutto per le sessioni pomeridiane. Sabato e domenica, invece, non dovrebbe piovere, ma la situazione andrà monitorata giorno dopo giorno.