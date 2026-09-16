La MotoGP è di scena al Red Bull Ring fino a domenica 20 settembre per il Gran Premio d'Austria . Dagli orari da sapere al meteo, passando per le caratteristiche del circuito e l'albo d'oro. Qui puoi trovare la guida al weekend.

Si parte venerdì con le prove libere alle 10.45 , mentre alle 15 ci sono le Pre-qualifiche . Sabato alle 10.10 le FP2 , poi alle 10.50 scatta la caccia alla pole con le qualifiche . Alle 15 , invece, semaforo verde per la Sprint Race , che assegnerà i primi punti del weekend. Domenica alle 14 la gara della top class, preceduta come sempre dalla Moto3 (ore 11) e dalla Moto2 (ore 12.15). I GP domenicali saranno visibili anche in differita su Tv8 con i seguenti orari: ore 14 la Moto3, ore 15.15 la Moto2 e ore 17 la MotoGP.

Le caratteristiche del circuito

Si corre al Red Bull Ring, nelle vicinanze di Spielberg (Stiria). L’impianto è stato costruito nel 1969 ed è tornato nel calendario della MotoGP nel 2016 dopo 20 anni di assenza. Il tracciato è lungo 4,3 chilometri e presenta 11 curve (8 a destra e 3 a sinistra) con un dislivello di 65 metri. Il rettilineo più lungo misura 810 metri.