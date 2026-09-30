Nella notte tra giovedì e venerdì, alle 3.40 , c'è la prima sessione di prove libere , a seguire, alle 7.55 , le Pre-qualifiche . Nella notte tra venerdì e sabato, alle 3.05 , le FP2 dopodiché, alle 3.45 , appuntamento con le qualifiche, mentre alle 7.55 scatterà la Sprint Race . Chiude il weekend la gara , con il semaforo verde previsto domenica alle 7 del mattino dopo la Moto2 (ore 4) e la Moto3 (ore 5.15). Le gare saranno inoltre in differita su Tv8 con i seguenti orari: ore 11 la Moto3, ore 13.15 la Moto2 e ore 14 la MotoGP.

Le caratteristiche del circuito

Si corre sul circuito di Motegi, nel distretto di Kanto, costruito dalla Honda nel 1997. Il tracciato è lungo 4,8 km e ha 14 curve (8 a destra e 6 a sinistra). Negli ultimi due anni (2024 e 2025) ha dominato Pecco Bagnaia, capace di vincere con la sua Ducati sia Sprint che gara lunga.