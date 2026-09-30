MotoGP, GP Giappone a Motegi: orari tv e ultime news
La MotoGP è di scena a Motegi fino a domenica 4 ottobre per il Gran Premio del Giappone. Dagli orari da sapere al meteo, passando per le caratteristiche del circuito. Qui puoi trovare la guida al weekend.
Gli orari del GP Giappone
Nella notte tra giovedì e venerdì, alle 3.40, c'è la prima sessione di prove libere, a seguire, alle 7.55, le Pre-qualifiche. Nella notte tra venerdì e sabato, alle 3.05, le FP2 dopodiché, alle 3.45, appuntamento con le qualifiche, mentre alle 7.55 scatterà la Sprint Race. Chiude il weekend la gara, con il semaforo verde previsto domenica alle 7 del mattino dopo la Moto2 (ore 4) e la Moto3 (ore 5.15). Le gare saranno inoltre in differita su Tv8 con i seguenti orari: ore 11 la Moto3, ore 13.15 la Moto2 e ore 14 la MotoGP.
Vedi anche
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Le caratteristiche del circuito
Si corre sul circuito di Motegi, nel distretto di Kanto, costruito dalla Honda nel 1997. Il tracciato è lungo 4,8 km e ha 14 curve (8 a destra e 6 a sinistra). Negli ultimi due anni (2024 e 2025) ha dominato Pecco Bagnaia, capace di vincere con la sua Ducati sia Sprint che gara lunga.
Approfondimento
GP Giappone, i segreti del circuito di Motegi
L'albo d'oro nell'era MotoGP
- 2002: Valentino Rossi (Honda)
- 2003: Valentino Rossi (Honda)
- 2004: Makoto Tamada (Honda)
- 2005: Loris Capirossi (Ducati)
- 2006: Loris Capirossi (Ducati)
- 2007: Loris Capirossi (Ducati)
- 2008: Valentino Rossi (Yamaha)
- 2009: Jorge Lorenzo (Yamaha)
- 2010: Casey Stoner (Ducati)
- 2011: Dani Pedrosa (Honda)
- 2012: Dani Pedrosa (Honda)
- 2013: Jorge Lorenzo (Yamaha)
- 2014: Jorge Lorenzo (Yamaha)
- 2015: Dani Pedrosa (Honda)
- 2016: Marc Marquez (Honda)
- 2017: Andrea Dovizioso (Ducati)
- 2018: Marc Marquez (Honda)
- 2019: Marc Marquez (Honda)
- 2020: non disputato
- 2021: non disputato
- 2022: Jack Miller (Ducati)
- 2023: Jorge Martin (Ducati)
- 2024: Pecco Bagnaia (Ducati)
- 2025: Pecco Bagnaia (Ducati)
Le previsioni meteo
Nella giornata di venerdì i piloti dovrebbero trovare un po' di pioggia in mattinata, con le previsioni che dovrebbero invece migliorare nel pomeriggio per le Pre-qualifiche. Sabato e domenica cielo parzialmente nuvoloso con qualche schiarita: al momento non sono previste precipitazioni, ma la situazione andrà monitorata giorno dopo giorno.