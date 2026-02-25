MotoGP, oggi GP Thailandia a Buriram: orari tv e ultime news
La MotoGP riparte dalla Thailandia, dove è in pista fino a domenica 1 marzo per il primo Gran Premio della stagione. Dagli orari da sapere al meteo, passando per le caratteristiche del circuito. Qui puoi trovare la guida al weekend.
Gli orari del GP Thailandia
Nella notte tra giovedì 26 e venerdì 27 febbraio si scende in pista: prove libere dalle 4.45, con le Pre-qualifiche che scatteranno invece alle 9. Sabato le qualifiche sono alle 4.50, mentre la Sprint Race è in programma alle 9 del mattino. Stesso orario per la gara lunga di domenica della top class, al solito preceduta da Moto3 (ore 6) e Moto2 (ore 7.15).
Le caratteristiche del circuito
Il Chang International Circuit è lungo 4,5 km e disegnato dall’architetto tedesco Herman Tilke. La pista, caratterizzata da 12 curve (7 a destra e 5 a sinistra) presenta una prima parte molto veloce, fino alla curva 4; un tratto centrale medio-misto e il finale più stretto, con una staccata molto difficile.
L'albo d'oro nell'era MotoGP
- 2018: Marc Marquez (Honda)
- 2019: Marc Marquez (Honda)
- 2020: non disputato
- 2021: non disputato
- 2022: Miguel Oliveira (Ktm)
- 2023: Jorge Martin (Ducati)
- 2024: Francesco Bagnaia (Ducati)
- 2025: Marc Marquez (Ducati)
Le previsioni meteo
Il primo weekend della stagione MotoGP 2026 dovrebbe essere soleggiato oltreché molto caldo: temperature tra i 25 e i 33 gradi per tutti i tre giorni. Attenzione agli scrosci di pioggia improvvisi, piuttosto frequenti nel sud-est asiatico.