Gli orari del GP Thailandia

Nella notte tra giovedì 26 e venerdì 27 febbraio si scende in pista: prove libere dalle 4.45, con le Pre-qualifiche che scatteranno invece alle 9. Sabato le qualifiche sono alle 4.50, mentre la Sprint Race è in programma alle 9 del mattino. Stesso orario per la gara lunga di domenica della top class, al solito preceduta da Moto3 (ore 6) e Moto2 (ore 7.15).