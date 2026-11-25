Gli orari del GP Valencia

Venerdì si scende in pista con le prime prove libere alle 10.45, poi nel pomeriggio alle 15 le Pre-qualifiche che metteranno in palio i 10 pass per l'accesso diretto al Q2. Sabato, dopo le FP2, parte la caccia alla pole con le qualifiche dalle 10.50. E alle 15 c'è la Sprint Race, che assegnerà i primi punti del weekend. Domenica la gara lunga (decisiva per secondo posto nel Mondiale piloti e titolo costruttori) scatterà alle 14, preceduta dalla Moto3 (ore 11) e dalla Moto2 (ore 12.15). Quest'ultima vivrà l'atto finale del duello iridato tra Manu Gonzalez e Izan Guevara.