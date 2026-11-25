MotoGP, GP Valencia in Spagna: orari tv e ultime news
La MotoGP è di scena a Valencia fino a domenica 29 novembre per l'ultimo Gran Premio della stagione 2026. Dagli orari da sapere al meteo, passando per le caratteristiche del circuito. Qui puoi trovare la guida al weekend.
Gli orari del GP Valencia
Venerdì si scende in pista con le prime prove libere alle 10.45, poi nel pomeriggio alle 15 le Pre-qualifiche che metteranno in palio i 10 pass per l'accesso diretto al Q2. Sabato, dopo le FP2, parte la caccia alla pole con le qualifiche dalle 10.50. E alle 15 c'è la Sprint Race, che assegnerà i primi punti del weekend. Domenica la gara lunga (decisiva per secondo posto nel Mondiale piloti e titolo costruttori) scatterà alle 14, preceduta dalla Moto3 (ore 11) e dalla Moto2 (ore 12.15). Quest'ultima vivrà l'atto finale del duello iridato tra Manu Gonzalez e Izan Guevara.
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Le caratteristiche del circuito
Come da tradizione il Mondiale si concluderà sullo storico circuito intitolato a Ricardo Tormo. Il GP si sviluppa su una pista di 4 chilometri, con 5 curve a destra e 9 a sinistra e un rettilineo principale lungo 876 metri.
Approfondimento
MotoGP a Valencia: l'analisi del circuito
L'albo d'oro nell'era MotoGP
- 2002: Alex Barros (Honda)
- 2003: Valentino Rossi (Honda)
- 2004: Valentino Rossi (Yamaha)
- 2005: Marco Melandri (Honda)
- 2006: Troy Bayliss (Ducati)
- 2007: Dani Pedrosa (Honda)
- 2008: Casey Stoner (Ducati)
- 2009: Dani Pedrosa (Honda)
- 2010: Jorge Lorenzo (Yamaha)
- 2011: Casey Stoner (Honda)
- 2012: Dani Pedrosa (Honda)
- 2013: Jorge Lorenzo (Yamaha)
- 2014: Marc Marquez (Honda)
- 2015: Jorge Lorenzo (Yamaha)
- 2016: Jorge Lorenzo (Yamaha)
- 2017: Dani Pedrosa (Honda)
- 2018: Andrea Dovizioso (Ducati)
- 2019: Marc Marquez (Honda)
- 2020: Franco Morbidelli (Yamaha)
- 2021: Francesco Bagnaia (Ducati)
- 2022: Alex Rins (Suzuki)
- 2023: Francesco Bagnaia (Ducati)
- 2024: non disputato
- 2025: Marco Bezzecchi (Aprilia)
Le previsioni meteo
Il Motomondiale dovrebbe concludersi con tre giornate prevalentemente soleggiate, soprattutto per quanto riguarda venerdì e sabato. Qualche nuvola in più dovrebbe esserci domenica per le gare, ma al momento non è prevista pioggia.