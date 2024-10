Introduzione

Con la pole conquistata in Thailandia, la 22^ in top class, Pecco Bagnaia 'vede' la top 10 all time, distante ora una sola lunghezza. Alla prossima aggancerà infatti Max Biaggi, che occupa il 10° posto. A pochi passi c'è anche il suo rivale Jorge Martin, fermo a quota 20. Ecco la classifica dei migliori poleman della classe regina





