Se sui due piatti della bilancia metti da una parte i miglioramenti di Aprilia e dall'altra le difficoltà oggettive che Ducati sta avendo, la bilancia è in equilibrio o pende più da qualche parte?

"Una cosa strana è la gestione delle gomme. Nel senso che i piloti Ducati in generale sono sempre stati bravi e la moto è sempre stata molto dolce sulla gomma dietro. E adesso non riusciamo più, almeno io faccio veramente fatica a essere costante, a riuscire ad arrivare a fine gara con una buona possibilità di lottare. Però c'è da dire una cosa: stiamo lavorando tanto e secondo me i passi in avanti li stiamo facendo. Questo weekend e quello di Goiania sono stati positivi per il lavoro che abbiamo fatto. In Brasile partivamo più indietro ed era difficile, però qua partivo più avanti, ieri ho fatto una bella gara e siamo riusciti a lottare. Oggi invece no. Già dal Warm up non mi sentivo comodo, ero più in difficoltà a essere veloce. E in gara dal primo giro non ne avevo, non riuscivo a stare con i primi. Ho cercato di rallentare un po', a rimanere più costante sul passo i primi giri quando Diggia stava andando a prendere il primo gruppo, lì ho aspettato un po' di più. Poi piano piano ero ritornato su Diggia, ma all'8° giro ero già con veramente poca gomma e ho cercato solo di arrivare fino alla fine. Ho provato a fare un giro un po' più veloce a 3 giri dalla fine per non farmi attaccare da Marquez e Bastianini, e quel giro lì ha compromesso gli ultimi due, che purtroppo sono andato a girare in 2'05" e non riuscivo più minimamente a piegare la moto a destra che mi partiva. Ero veramente in difficoltà".

Nei primi sei-sette giri hai avuto un buon passo salvo poi perderti da metà gara in poi. Forse eri il più lento in pista alla fine…

"È probabile. Ieri ci poteva stare il calo perché son partito e al primo crono ho fatto un gran bel tempo, quindi ci sta che la gomma fosse più consumata. In gara no. Ma poi per la gestione che stavo portando avanti, non ho mai spinto sulla gomma dietro, ho cercato sempre di accompagnarla dappertutto, ma a destra si è disintegrata. Aveva un profilo, la gomma non c'era più, era estremamente piatta, mangiata, e senza aver spinto più di tanto. Quindi ci manca qualcosa ed è da intendere più che altro".

A Jerez ti aspetti un cambio con delle piste più guidate?

"Jerez è una pista dove è estremamente necessario che la moto giri, e in questo momento ci manca tanto questo. Quindi sicuramente penso che arriverà qualcosa da provare, sicuramente nei test proveremo qualcosa di importante, perché al momento Aprilia fa un po' quello che vuole e noi siamo un po' limitati nelle prestazioni perché non possiamo spingere al 100%".