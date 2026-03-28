MotoGP, la classifica del Mondiale oggi dopo la Sprint del GP Usa (Austin)
Jorge Martin vince la Sprint Race di Austin ed è il nuovo leader del Mondiale. Lo spagnolo, che ha superato Bagnaia nel corso dell'ultimo giro, ha 'approfittato' della caduta di Bezzecchi (scivolato mentre era 2°) per scavalcarlo in classifica di un punto. Penalizzato Acosta per irregolarità sulla pressione delle gomme: il pilota Ktm retrocede dal 3° all'8° posto, Bastianini sale sul podio. Domenica gara lunga alle 22 LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW
- Lo Steward Panel ha inflitto a Pedro Acosta 8 secondi di penalità poiché la pressione degli pneumatici era inferiore rispetto quanto consentito. Il pilota Ktm, dunque, retrocede dal 3° all'8° posto nella Sprint.
- Il comunicato: "è stato riscontrato che hai utilizzato pressioni degli pneumatici inferiori ai parametri indicati dal fornitore ufficiale. Lo Steward Panel ha imposto una penalità di 8 secondi da aggiungere al risultato di gara della Sprint"
- 1) MARTIN
- 2) BAGNAIA
- 3) BASTIANINI
- 4) A. MARQUEZ
- 5) MARINI
- 6) OGURA
- 7) R. FERNANDEZ
- 8) ACOSTA
- 9) ZARCO
- 10) ALDEGUER
- 57 punti
- 56 punti
- 44 punti
- 37 punti
- 37 punti
- 34 punti
- 32 punti
- 19 punti
- 19 punti
- 16 punti
- 13 punti
- 13 punti
- 12 punti
- 12 punti
- 8 punti
- 6 punti
- 6 punti
- 3 punti
- 3 punti
- 0 punti
- 0 punti
- 0 punti
- 0 punti