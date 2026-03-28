Jorge Martin vince la Sprint Race di Austin ed è il nuovo leader del Mondiale. Lo spagnolo, che ha superato Bagnaia nel corso dell'ultimo giro, ha 'approfittato' della caduta di Bezzecchi (scivolato mentre era 2°) per scavalcarlo in classifica di un punto. Penalizzato Acosta per irregolarità sulla pressione delle gomme: il pilota Ktm retrocede dal 3° all'8° posto, Bastianini sale sul podio. Domenica gara lunga alle 22 LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW

HIGHLIGHTS SPRINT RACE