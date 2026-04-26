Ottima prestazione oggi, 4 Aprilia nelle prime sei posizioni. Insomma, si può sorridere...

"Sì, sono molto contento. È stata una bellissima gara, non così aspettata nel senso che comunque è stato un weekend dove abbiamo un po' tribolato, però è stato bello. Ho dato tutto quello che avevo per cercar di far il meglio. Alex purtroppo era difficile da battere oggi Adesso abbiamo un test importante lunedì, quindi bisogna lavorare bene anche questa sera, cercare di analizzare bene tutto e fare un bel piano".

Riesci sempre a trovare la quadra. Pensavi sin dall'inizio che battere Alex oggi fosse veramente complicato? Vedendo l'intertempo, a un certo punto di gara sembrava che un decimo o due li limassi, ma poi forse lui ne aveva un pelino di più e forse l'hai lasciato andare anche per non rischiare troppo... O hai dato il 100% fino all'ultimo giro?

"All'inizio chiaramente ho cercato di stare attaccato ai due fratelli Marquez, perché sapevo che erano veloci. Il primo giro subito mi hanno staccato un pelo, poi sono tornato su. E dopo Marc ha fatto un errore e i primi dieci giri sono rimasto lì a fare un po' di elastico con Alex. Poi lui mi ha dato uno 'strattone' quando io ho fatto un errore alla 1. Ma dopo, prevalentemente per cercare di allungare su Diggia che stava venendo su, stavo recuperando anche un pochino su Alex. Chiaramente lui ne aveva un po' di più, ha gestito meglio secondo me un po' tutta la gara e nel finale io non ho voluto rischiare troppo. Ho spinto tutta la gara perché era doveroso, però tenendomi un po' di margine gli ultimi sei o sette giri. E non stavo neanche benissimo fisicamente, quindi ho dovuto un po' arrancare, ecco...".

Per la caduta di sabato?

"In realtà ieri non mi sono fatto niente di che, mi si è un po' girata la gamba sotto nella ghiaia, ma niente di che. Più che altro non stavo tanto bene con la pancia oggi, però tutto ok".

Diciamo forse che oggi Alex Marquez ha corso un po' alla Bezzecchi, come il Bez che avevamo visto nelle gare precedenti. Anche su questa pista, durante una gara in cui era veramente raro vederti andare sopra l'1:38 ed eravate solo in due a farlo, avevi le stesse sensazioni di sicurezza e di feeling con la moto che avevi anche nelle prime gare della stagione? Te lo chiedo perché mi sembra molto importante per l'Aprilia, e per te, se hai avuto delle buone sensazioni qui.

"Ho sicuramente avuto delle buone sensazioni, questo è chiaro, però non mi sentivo pienamente a posto. E purtroppo, il fatto di aver perso un po' il sabato per via delle condizioni meteo, non ci ha dato una grossa mano nel cercare di sistemarci. Evidentemente Alex è stato, insieme alla sua squadra, un po' più bravo a trovare la quadra subito. E forse noi ci siamo concentrati venerdì pomeriggio a lavorare un po' con la soft perché comunque solitamente nella Sprint soffro di più. E dando un po' per scontato di poter lavorare con la media poi sabato mattina: invece il tempo ci ha un po' segato le gambe. Però comunque sono molto contento perché alla fine non è stato un weekend semplice e nonostante le varie vicissitudini di ieri, oggi è stata una bella gara".