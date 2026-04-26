Alex Marquez trionfa nel GP di casa, dove l’anno scorso aveva centrato la prima vittoria in carriera in top class: il pilota Gresini mette in mostra un gran passo sull’asciutto e domina la gara, precedendo Marco Bezzecchi e Fabio Di Giannantonio. 4° Jorge Martin, mentre Marc Marquez si stende a inizio gara e scivola a -44 dal leader del Mondiale. Giornata nera per il team Ducati ufficiale, che ha incassato anche il ritiro di Pecco Bagnaia per un problema tecnico. Nel VIDEO gli highlights con la telecronaca di Guido Meda e Mauro Sanchini

E’ caduto come sabato, ma l’epilogo della sua gara è stato diverso. Marc Marquez, scattato in testa e superato in breve dal fratello Alex, è scivolato al secondo passaggio, una brutta caduta per fortuna senza conseguenze ("ma realisticamente potevo arrivare terzo o quarto"). Il giorno prima, sul bagnato, il campione spagnolo aveva invece compiuto un miracolo, vincendo nonostante la scivolata a quattro giri dalla fine. Non è cambiato invece il risultato per la Ducati e per Alex Marquez, binomio vincente esattamente come un anno prima. E con Di Giannantonio terzo, il bilancio, tutto sommato, è positivo per Borgo Panigale, dopo le prime gare in sofferenza.

Marc Marquez e Bagnaia, astinenza da podio nella gara lunga

Ma la mancanza di risultati dei suoi piloti di punta inizia a farsi sentire: Marquez non centra il podio la domenica dallo scorso campionato e la sua ultima vittoria risale al GP di Misano dello scorso settembre, prima dell’incidente in Indonesia pagato con l’assenza nelle ultime quattro gare; Bagnaia ritiratosi a metà gara per problemi tecnici (secondo zero in quattro gare) stenta a uscire dal tunnel di difficoltà in cui è finito nella passata stagione e al momento è nono nel mondiale.

Bezzecchi consolida la leadership nel Mondiale

D’altra parte, la novità è la consistente prestazione collettiva dell’Aprilia, su una pista che in passato non le aveva dato alcuna gioia. Quattro piloti nelle prime sei posizioni ne sono l’ulteriore conferma. Marco Bezzecchi ha portato a casa un secondo posto che se interrompe una scia di cinque vittorie consecutive, lo consolida in vetta al campionato. “Un weekend dove abbiamo anche tribolato – le sue parole -, ma abbiamo fatto il meglio e sono molto contento". Difficile fare di più: "Ho cercato di stare attaccato ai due Marquez e nei primi dieci giri ho fatto un po’ di elastico. Alex ha gestito meglio, io ho spinto ma ho tenuto un po’ di margine per non rischiare". Infine tutti contenti.