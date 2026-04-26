Rivola: "Bel segnale di Aprilia a Jerez, ma niente proclami"

Quattro Aprilia nelle prime sei posizioni, ma al di là del risultato era un banco di prova davvero importante questo di Jerez. Tu sei soddisfatto e che valutazione oggettiva ne trai?

"Vietato fare proclami. Chiaramente è importante qui a Jerez mettere quattro moto nelle prime sei, è un bellissimo segnale. Stiamo anche beneficiando del fatto che Marc Marquez chiaramente non è a posto, noi sicuramente abbiamo fatto un ottimo lavoro quest'inverno. Abbiamo due piloti veramente forti e devo dire che Trackhouse sta venendo su molto bene. Bezzecchi ha il vantaggio che rispetto agli altri parte più avanti, per cui in gara ne beneficia. Ci siamo, dai, ci siamo. Stagione lunghissima, ma siamo fiduciosi che il lavoro che stiamo facendo vada nella direzione giusta. Domani è una giornata importante perché abbiamo tante cose da provare e mi piace vedere Noale che sfodera novità da tanti punti di vista, quindi l'importante è non perdere la strada perché quando vai bene cambiare è sempre un po' pericoloso".

Quanto può pesare un Savadori non al 100% sullo sviluppo della moto nei prossimi giorni?

"Oggi l'accordo con Sava era che che se lui non si fosse sentito al 100% o che se noi ci fossimo accorti che i tempi calavano, l'avremmo tirato dentro. L'ha fatto da solo perché non era proprio in forma dopo la brutta botta di ieri con Toprak. Quindi lo scopriamo domani. Oggi l'abbiamo preservato il più possibile perché il test di domani è molto importante, ma abbiamo anche i piloti ufficiali, per cui sarà importante il lavoro che faranno Marco e Jorge. Poi abbiamo mercoledì e giovedì un test di esordio del primo ibrido della della 850, per cui c'è un lavoro parallelo che è molto impegnativo ma super motivante ed entusiasmante".

Cosa ci puoi dire sul problema che ha avuto Martin nella Sprint?

"Un problema che può capitare nel mondo delle corse come sai. Un errore nostro, Jorge non c'entra niente, non c'entra la Brembo, è un errore nostro. Non vado nel dettaglio ma la cosa bella è che siamo veramente nella nella modalità che vinciamo assieme e perdiamo assieme".

Quanto ti dispiace perdere Ogura nel 2027?

"Da un lato dispiace perdere un pilota che ha dimostrato di avere talento, ma viene anche da dire che la scelta era stata giusta, quindi Davide Brivio ci ha visto lungo con Ogura. Parliamo tanto con Davide, so già che farà la scelta giusta anche per il prossimo pilota quindi siamo in ottime mani, gli daremo una bella moto quindi sono molto sereno sinceramente. So già quale sarà la nostra formazione che è la cosa che mi interessa di più".

Quindi hanno già scelto l'altro pilota?

"No loro no, non l'hanno ancora scelto. Credo sarà questione di una gara, massimo due".