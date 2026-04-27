Vi state focalizzando sull'aerodinamica? Per questo abbiamo visto una cover del forcellone abbinata a un pacchetto aerodinamico?

"Credo sia diventato determinante avere il carico a terra che ti può dare la giusta aerodinamica, soprattutto nei curvoni veloci dove sappiamo che Aprilia ha fatto sicuramente un salto in avanti e dove nel weekend — a parte Alex, che è stato incredibilmente veloce — le Aprilia erano più performanti di noi. Per cui stiamo facendo delle prove, facendo dei mix aerodinamici per trovare la giusta soluzione, soprattutto alla curva 11 e alla 12, dove poi è caduto Marc Marquez ieri e dove questa mattina sembra che almeno Bagnaia abbia trovato qualcosa di buono".

A che punto siete? Questi test possono ridurre in un certo qual modo quel gap di inizio stagione che abbiamo evidenziato con Aprilia?

"Sì, io credo che da questa gara, e soprattutto dalla prossima, avremo qualcosa in più per poter essere più competitivi e lottare in maniera più costante con Aprilia. Cosa che, ribadisco, abbiamo fatto qui, ma credo che ci saranno piste dove loro saranno più veloci di noi di default, come Silverstone ad esempio, dove storicamente loro sono andati più forti di noi. Però vediamo...".

Si è poi capito cosa sia successo ieri alla moto di Bagnaia?

"No, non l'abbiamo ancora capito. Ci stiamo guardando, perché all'occhio non c'era niente di sbagliato per quello che è stato il problema, per cui bisogna capire. Dovremo valutare. È stato preso tutto quello che doveva essere preso e dato a chi di dovere".

Riguardo la caduta di Marc Marquez. Può essere che sia legata magari a un eccesso di confidenza, come è successo anche in passato a Marc. Quando è molto a suo agio, magari abbassare la guardia...

"Credo che in quel settore, soprattutto come dicevo prima alla 11 e alla 12, lui ha avuto problemi fin dal venerdì mattina. Purtroppo ieri c'era anche un po' di vento, il carico sull'anteriore non era quello che doveva essere e sostanzialmente la moto lì si è leggermente sollevata e ha perso grip all'anteriore. Questo è il motivo per cui oggi stiamo lavorando molto su quelle due curve, sul settore quattro, per il carico aerodinamico all'anteriore".

Ultimissima cosa su Fabio Di Giannantonio: un altro podio per lui. Facendo la media di quattro gare è quello che ha fatto meglio per adesso con la Ducati e infatti si vede anche nella classifica mondiale. Però c'è la partenza da sistemare. Lui ha detto: 'Ho chiesto una mano a Ducati'. Cosa si può fare?

"Gliela stiamo dando una mano. Penso che anche qua ci sono i nostri ingegneri da VR per cercare di mettere a posto la partenza di Fabio. Fabio che — voglio sottolineare anch'io come hai fatto tu — in questo momento sta dimostrando continuità, performance, quindi siamo molto contenti di lui".