MotoGP, gli highlights della gara di Le Mans

Storica domenica a Le Mans per l’Aprilia, che per la prima volta monopolizza il podio in MotoGP: vittoria di un gran Jorge Martin in rimonta, davanti al compagno di team Marco Bezzecchi e ad Ai Ogura (Trackhouse). 4° Di Giannantonio, che ha passato in extremis Pedro Acosta. Caduto Pecco Bagnaia, out mentre era 2° all’inseguimento di Bezzecchi. Il romagnolo resta leader del Mondiale, con 1 solo punto di vantaggio su Martin. MotoGP di nuovo in pista la prossima settimana a Barcellona per il GP Catalunya, LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW dal 15 al 17 maggio

Aprilia fa la storia, monopolizza il podio francese nel giorno nero della Ducati che ha perso anche Bagnaia, caduto a metà corsa. E’ derby veneto, con la vittoria di Jorge Martin, tornato a sorridere felice, nella gara lunga di Le Mans (dove aveva vinto nel 2024) per chiudere un digiuno durato 588 giorni. Gara splendida, all’attacco, un missile nero che ha macinato tempi irripetibili, dopo una partenza meno esaltante del giorno prima. Poi la rimonta, fino ad Acosta, liquidato. Poi la caduta di Bagnaia, finito in scia all’amico Marco, gli ha spalancato la strada verso il compagno di squadra che non ha potuto resistere al primo assalto dello spagnolo.

Bezzecchi: "Incassare un sorpasso a 3 giri dalla fine fa male ma..."

"Sono comunque contento, ma perdere il primo posto a tre giri dalla fine fa male, d’altronde ho fatto il massimo in tutto il weekend", ha detto Bezzecchi che resta davanti nel Mondiale per un punto, su Jorge. C’è anche questo, nelle lacrime di Martin che dopo aver ammesso, il giorno prima "Questa è la miglior moto che abbia mai guidato”, forse rimpiangerà la scelta prematura di cambiare marca nel 2027.

Bagnaia cade, Di Giannantonio ancora la miglior Ducati

L’Aprilia trionfa nella domenica plumbea come il cielo di Le Mans della Ducati che ha perso Marc Marquez sabato (lo spagnolo è già stato operato con successo a Madrid, salterà Barcellona e proverà a rientrare al Mugello), e ha visto sfumare un podio possibile con Bagnaia, partito bene dalla pole position, ma costretto a inseguire Bezzecchi, il più rapido al verde. Pecco sembrava in grado di lottare per la vittoria, con tempi ottimi, ormai attaccato alla coda dell’Aprilia, poi la scivolata. Il migliore delle Ducati al traguardo, caduto anche Alex Marquez, infine è stato Di Giannantonio che ha recuperato il quarto posto all’ultimo giro, riprendendo e superando Acosta.