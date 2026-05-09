MotoGP, la classifica dopo la Sprint di Le Mans

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La classifica MotoGP oggi dopo la Sprint del GP Francia a Le Mans

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Jorge Martin vince la Sprint di Le Mans e accorcia sul leader del Mondiale, e suo compagno di squadra, Marco Bezzecchi: ora i due sono separati da soli 6 punti. Acosta scavalca Di Giannantonio e si prende il 3° posto in classifica. Il campione del mondo in carica Marc Marquez, caduto a fine Sprint, si allontana dalla vetta: resta al 5° posto ma la prima posizione ora è lontana 51 punti. Domenica gara lunga alle 14 LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW

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