Radio Superbike: Aragon in cinque canzoni e la tenacia di Bulega
Bulega risorge e blocca Razgatlioglu nel suo appuntamento con la storia: il mondiale è difficile, ma la lotta non si ferma. Weekend concreto per Iannone, mentre Vierge si accasa in Yamaha per il 2026. Il tricolore sventola anche in Supersport 300 con Vannucci. Riassumiamo il decimo round stagionale attraverso la musica!
