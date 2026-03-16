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l'analisi

Nuovo manuale di guida: la F1 sulla strada giusta

Matteo Bobbi

©Ansa

Il weekend di Shanghai riporta l’Italia sul gradino più alto della Formula 1 con la storica vittoria di Andrea Kimi Antonelli, vent’anni dopo l’ultimo successo firmato Fisichella. Ma il GP di Cina racconta anche altro: una nuova F1 che, tra duelli ravvicinati, gare vive e monoposto più combattive, sembra aver trovato la strada giusta

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