l'analisi
Nuovo manuale di guida: la F1 sulla strada giusta
Il weekend di Shanghai riporta l’Italia sul gradino più alto della Formula 1 con la storica vittoria di Andrea Kimi Antonelli, vent’anni dopo l’ultimo successo firmato Fisichella. Ma il GP di Cina racconta anche altro: una nuova F1 che, tra duelli ravvicinati, gare vive e monoposto più combattive, sembra aver trovato la strada giusta
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