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Dai trattori alle auto di lusso: il sogno di Ferruccio Lamborghini

Lucio Rizzica

Lucio Rizzica
©Getty

Dall’Italia distrutta del dopoguerra al boom economico, la storia di Ferruccio Lamborghini racconta meglio di ogni teoria un Paese che seppe reinventarsi. Dai trattori alle supercar, fino alla sfida a Ferrari: il percorso di un imprenditore visionario che nasceva esattamente 110 anni fa, il 28 aprile 1916

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