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il ricordo

Zanardi, la favola di un eroe civile

Leo Turrini

Leo Turrini
©Getty

Un atleta, un uomo, che ha saputo trasformare le disavventure in opportunità, in occasione di riscatto. Riuscendo nel frattempo a entrare nel cuore di tutti, quasi senza rendersene conto. Coerente con il percorso che la vita gli ha messo davanti, fino alla fine

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