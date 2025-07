Per Scott Dixon l’età è solamente un numero

In Ohio Scott Dixon ha conquistato la 59esima vittoria della carriera in IndyCar, arrivando a -8 da A. J. Foyt, il pilota più vincente di sempre in America. Sono passati 25 anni dal debutto nella CART, ma a quanto pare la carta d’identità rappresenta solo un dettaglio per ‘Iceman’, sul gradino più alto del podio per 21 stagioni consecutive