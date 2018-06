Per la prima volta in NBA un padre allenatore saluta suo figlio giocatore, non prima però di aver ceduto controvoglia lo scettro di GM. Fino a quando è toccato a Doc Rivers gestire il mercato dei Clippers e prendere la decisione ultima riguardo ogni scambio fatto dai losangelini, il posto in squadra di suo figlio Austin non è mai stato messo in discussone. Arrivato via trade nel gennaio 2015 (al costo di una scelta al secondo giro andata a Boston in una trade che coinvolse tre squadre), più volte si è discusso delle scelte fatte dall’allenatore/GM dei Clippers, reo di aver rifiutato proposte favorevoli per la sua squadra pur di trattenerlo a Los Angeles. La rivoluzione portata avanti da qualche mese a questa parte dal nuovo gruppo dirigenziale invece non sembra guardare (giustamente) in faccia a nessuno, tenendo conto di ragioni tecniche e non dei rapporti personali tra giocatori e staff. Per questo non sorprende che i Clippers abbiano deciso di scambiare Austin Rivers con gli Washington Wizards in cambio di Marcin Gortat, risolvendo così in un colpo solo un bel po’ di problemi. Dall’altra parte invece i capitolini rendono meno pesanti parte delle tensioni all’interno dello spogliatoio, cedendo il lungo polacco arrivato ai ferri corti con il leader dello spogliatoio John Wall e più in generale con la dirigenza di Washington. Gli Wizards cercavano l’occasione giusta per piazzarlo e aver sistemato la questione con qualche giorno d’anticipo rispetto all’inizio della free agency permetterà di pianificare al meglio gli investimenti e le mosse dal prossimo 1 luglio. Il GM degli Wizards Ernie Grunfeld ha commentato in maniera entusiasta l’arrivo nella capitale della guardia dei Clippers: “Austin Rivers garantisce la presenza in squadra di un altro giocatore versatile, d’esperienza, in grado di aggiungere punti e capacità di playmaking al roster. Lo scorso anno è stato quello della sua definitiva consacrazione, in cui ha dimostrato la sua abilità di creare canestri senza l’aiuto dei compagni e di gestione delle responsabilità. Aiuterà il nostro gruppo di riserve, permettendoci di schierare un’enorme varietà di quintetti nel corso della stagione”.