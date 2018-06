La nuova partnership con Rosenthal: l’obiettivo è Tokyo 2020

I due sono sempre rimasti in contatto da lì in poi e l’idea di giocare insieme una volta conclusa la carriera nel basket di Budinger aleggiava già da qualche anno, anche se forse nessuno dei due si aspettava che sarebbe arrivata così presto visto che l’ex Rocket ha compiuto da poco 30 anni. “Sean mi ha chiamato chiedendomi dov’ero a livello di testa in quel momento e se c’era anche solo una remota possibilità di giocare insieme” ha raccontato Budinger. “Ci siamo incontrati per un caffè e gli ho confessato che non ero sicuro se continuare a giocare lontano da casa o se fare il passaggio al beach volley. Lui mi ha proposto di fare qualche settimana di allenamenti insieme e a quel punto mi sono deciso: ‘OK, andiamo in fondo con la pallavolo, sono pronto a smettere con il basket. Andiamo’”. Una scelta rischiosa tanto per lui (che ha rinunciato ai guadagni di un giocatore di pallacanestro professionista) quanto per il 38enne Rosenthal, scegliendo un partner senza alcun passato da professionista: “Ho voluto rischiare perché avevo già giocato con chiunque avrei potuto scegliere al suo posto, perciò ho voluto fare una scommessa a basso rischio e ad alto rendimento” ha spiegato Rosenthal. “Non pensavo che cominciando con lui avrei perso molto di più rispetto a uno qualsiasi degli altri partner che avrei potuto scegliere. Ritengo che nel momento in cui riusciremo a trovare la giusta chimica, la giusta fiducia l’uno nell’altro e l’abitudine ai ritmi del beach volley ai livelli più alti, potremo fare bene. So che sembra molto, ma può farcela: a livello di capacità ne è assolutamente in grado”.

I primi risultati sono stati altalenanti, ma entrambi sono consapevoli che per raggiungere l’obiettivo dichiarato – le Olimpiadi di Tokyo 2020 – ci sarà moltissimo lavoro da fare, anche perché ci sarà spazio solo per un’altra coppia oltre a Phil Dalhausser e Nick Lucena, quasi sicuri di far parte della spedizione nipponica. La competizione sarà feroce, ma non è mai stato un problema: “Partiamo da lontanissimo e abbiamo poche chance, ma l’obiettivo sono le Olimpiadi. Nel momento stesso in cui ho cambiato sport, mi sono detto che voglio partecipare ai giochi olimpici nel corso della mia vita. Per ora, però, andiamo avanti un giorno e un torneo alla volta”. Chissà che i capelli rossi di Chase Budinger non tornino sui vostri teleschermi di questi tempi tra due anni.