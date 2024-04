Non è che non ci siano state indicazioni positive, in casa Lakers, dai primi due scontri della serie contro i campioni NBA in carica. L.A. era sopra di 12 a metà del secondo quarto in gara-1 e con 20 punti di vantaggio dopo due minuti del terzo quarto in gara-3. Poi, però, si è spenta la luce. Merito anche dei Nuggets, certo, ma il calo dei Lakers preoccupa. Stanchezza (fisica e mentale) che porta a scelte meno lucide. E in gara-3 (ore 4 su Sky Sport NBA) LeBron e compagni non possono permetterselo

L’unica nota positiva, per i Lakers, è che la serie si è spostata a Los Angeles – e LeBron e compagni le prossime due partite potranno giocarle davanti al pubblico di casa, a partire dalla gara-3 in calendario stanotte, alle 4 (diretta su Sky Sport NBA, replica domani con commento in italiano). Per il resto, però, L.A. è sotto 2-0 nella serie e contro Denver non vince dal 16 dicembre 2022 (fanno 10 successi in fila per i Nuggets). Non che non ci sia niente da salvare nelle prime due gare della serie, per i gialloviola. Anzi. I primi tempi delle due partite alla Ball Arena hanno messo in scena dei Lakers vivi, addirittura incontenibili a tratti in gara-2 (Anthony Davis con 24 punti e un solo tiro sbagliato in tutto il primo tempo, con 11/12 dal campo; D’Angelo Russell a quota 18 con 6/7 da tre punti: L.A. sopra di 15). Solo che poi di una partita si giocano anche i secondi 24 minuti, e per i Lakers sono stati dolori. Lo dice quello che in America si chiama “eye test” (basta cioè aver visto la partita con i propri occhi), lo dice il punteggio, lo dicono soprattutto le statistiche, in particolare quelle avanzate. Nei primi tempi delle due gara di Denver i Lakers hanno viaggiato con un’efficienza offensiva di 121.4 punti per 100 possessi, tenendo i Nuggets a 102 punti per 100 possessi (un net rating di +19.4).