Atalanta e Boston condividono la stessa proprietà, da quando Steve Pagliuca - n°1 dei Celtics e al vertice di uno dei fondi di private equity al mondo (Bain Capital) - è titolare del 55% delle quote dei nerazzurri. La cui qualificazione in finale di Coppa Italia ha fatto esultare anche i tifosi biancoverdi (poi delusi dal risultato di gara-2 contro Miami)

Da quando, era il febbraio 2022, la famiglia Percassi ha annunciato la cessione del 55% dell’Atalanta a un gruppo di investitori guidato da Stephen Pagliuca, managing partner e co-proprietario dei Boston Celtics oltre che co-chairman di uno dei più importanti fondi di private equity al mondo (Bain Capital) i nerazzurri bergamaschi hanno trovato una sorta di “parentela” con una delle due squadre più vincenti nella storia della NBA. E che ai destini dell’Atalanta a Boston si guardi con interesse e piacere è testimoniato anche dal messaggio pubblicato sui propri social da Mike Zarren (che ai Celtics ricopre la carica di VP of Basketball Operations) immediatamente dopo la qualificazione dei bergamaschi alla finale di Coppa Italia, dove incontreranno l’Italia. “OK, l’Atalanta è in finale di Coppa Italia!”, ha scritto Zarren, facendo seguire l’affermazione da due cuori, uno nero e l’altro azzurro. “Ora facciamo quello che dobbiamo fare anche noi qui a Boston. Nessuno prende Miami alla leggera da queste parti. Mi piace il gruppo, la mentalità, il lavoro messo in campo: ora dobbiamo proteggere il Garden! Ci vediamo stasera!”, concludeva Zarren, ancora ignaro che la partita contro gli Heat non sarebbe esattamente andata come sperato.