La vittoria di Miami a Boston in gara-2 ha sorpreso un po' tutti, tranne Shaquille O'Neal. Shaq, tra l'altro ex di entrambe le squadre, ha infatti azzeccato sia il pronostico che il distacco in termini di punti tra Heat e Celtics prima della partita, confermandolo anche all'intervallo. E al termine della gara, in studio insieme a Charles Barkley e al resto dei protagonisti di "NBA on TNT", ha festeggiato a modo suo

Che Shaquille O'Neal sia un comico nato dentro al corpo di uno dei più grandi giocatori di basket di sempre è cosa nota, così come è noto che al 4 volte campione NBA piaccia scherzare parecchio nelle sue apparizioni televisive. Shaq, però, è anche un intenditore del gioco come pochi altri, e l'ha ribadito nella notte. Ospite come d'abitudine di "NBA on TNT", l'ex Lakers e Magic è stato infatti l'unico tra i presenti in studio a pronosticare la vittoria di Miami a Boston. Non solo, Shaq ha anche azzeccato il distacco in termini di punti con cui gli Heat avrebbero vinto: "Miami vincerà di 10 punti stasera, non c'è Jimmy Butler e gli Heat dovranno distribuire di più la palla e segnare da tre, ma d'altronde quello è anche lo stile di gioco dei Celtics". Pronostico ribadito anche durante l'intervallo della partita, chiuso da Miami sotto di 3 punti: " [Gli Heat] Continueranno a segnare da tre anche nel secondo tempo". E Tyler Herro e compagni, in effetti, non hanno solo continuato a segnare dalla lunga distanza, hanno addirittura mandato a referto il record di sempre per triple segnate (23) in una partita di playoff. E Shaq, dopo il 101-111 finale, ha festeggiato alla sua maniera: fingendo una telefonata con Pat Riley e Micky Arison, rispettivamente presidente e proprietario degli Heat, ma usando una corposa mazzetta di finti dollari al posto del cellulare.