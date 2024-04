I Thunder dominano 124-92 gara-2 e si portano avanti 2-0 nella serie contro New Orleans. Shai Gilgeous-Alexander è ancora una volta il migliore in campo con 33 punti, seguito da Chet Holmgren con 26. Ed è proprio il lungo di Oklahoma City, nel dopo partita, a incoronare il compagno impegnato nel testa a testa con Nikola Jokic per il premio di MVP della stagione

Chet Holmgren è senza dubbio di parte nella contesa che, oggi come oggi, coninvolge Shai Gilgeous-Alexander e Nikola Jokic nella corsa a due per il premio di MVP della stagione. Non che al lungo dei Thunder manchino gli argomenti a sostegno della sua tesi, anzi, la prestazione di SGA in gara-2 contro i Pelicans (33 punti e 5 assist con 13/19 dal campo) è stata l'ennesima di un'annata a dir poco strepitosa per l'ex Clippers (30.1 punti, 6.2 assist e 5.5 rimbalzi di media a partita durante la regular season). E a Oklahoma City, testa di serie della Western Conference e ora avanti 2-0 nella serie con New Orleans, l'esaltazione era palpabile già nell'immediato dopo partita. Holmgren, reduce da una gara da 26 punti e 7 rimbalzi, l'ha riassunta abbracciando il compagno di squadra davanti a microfoni e telecamere: "Lui [SGA] è troppo umile per dirlo, perciò lo diò io: eccolo l'MVP della lega".