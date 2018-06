Partiamo da un presupposto: se nel calciomercato sono soprattutto i cartellini dei giocatori a farne la valutazione e poi, in seconda battuta, vengono considerati anche gli stipendi dei calciatori, nella NBA conta esclusivamente lo stipendio scritto sui contratti. Questo significa che quando una franchigia NBA vuole “acquistare” un giocatore, non può pagare il cartellino a un’altra (perché non esiste proprio il concetto di cartellino nello sport professionistico statunitense) e poi accordarsi col giocatore, ma deve scambiare dei propri contratti per un valore quasi equivalente a quello che riceve. Ora cerchiamo di spiegare in maniera molto semplice e senza addentrarci in troppi dettagli come funziona il salary cap, per come è stato regolamentato dal contratto collettivo stipulato tra i 30 proprietari delle franchigie e l’associazione giocatori nel dicembre del 2016.

Che cos’è il salary cap?

In termini molto schietti e semplificativi, il salary cap è il budget che ogni squadra ha a disposizione per i contratti dei propri giocatori, e viene determinato dalla NBA in base agli introiti totali della lega (circa 6 miliardi di dollari). Il tetto di questa stagione – e valido per tutte le 30 squadre – dovrebbe essere fissato a 101 milioni di dollari, che rappresenta la prima soglia di separazione tra le squadre sotto il cap (e quindi ha il maggior spazio di manovra possibile) e quelle sopra il cap (che hanno tutta una serie di restrizioni nella compravendita di giocatori). Il cap di ogni squadra, ovviamente, è calcolato sommando i contratti di tutti i giocatori – come se fossero delle monetine che, impilate l’una sopra l’altra, vanno a formare una pila fino a giungere a un certo limite. A differenza di altri sport americani, come ad esempio l’hockey, il cap della NBA è definito come soft, perché le squadre possono “sforarlo” per rifirmare i propri giocatori attraverso una serie di regole. Di base, quindi, le squadre NBA possono spendere quanto vogliono per i contratti dei propri giocatori, ma c’è almeno un’ulteriore soglia fondamentale che sconsiglia l’accumulo sconsiderato dei contratti, che è quella della luxury tax (posta a quota 123 milioni nella stagione che verrà): se la somma degli stipendi dei giocatori supera quel limite, le franchigie devono pagare un ulteriore “tassa di lusso” alla lega che poi viene ridistribuita alle squadre che rimangono sotto il cap. Altri due soglie che accenniamo solo brevemente: ogni squadra deve spendere per i propri giocatori almeno il 90% del cap, una sorta di limite minimo definito come salary floor (nel caso in cui non lo raggiungano, devono ridistribuire il disavanzo ai giocatori sotto contratto); l’apron, invece, è posto poco sopra la Luxury Tax (4 milioni per la stagione che verrà, quindi a quota 127) e rappresenta un limite invalicabile per le squadre sotto la luxury tax ma sopra il cap che utilizzano certe eccezioni.