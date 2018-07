Perché ora ha senso pagare la Luxury Tax

La firma di George ha però un risvolto meno piacevole per la franchigia del proprietario Clay Bennett e, nello specifico, per il suo portafogli e quello degli azionisti. Per le regole vigenti nella NBA, se una squadra supera una certa soglia nel monte salari è costretto a pagare la famigerata Luxury Tax. Chi lo fa per tre delle ultime quattro stagioni incorre nella Repeater Tax. I Thunder sono in quest'ultima situazione e, ad oggi, si apprestano a pagare una cifra astronomica: dopo la conferma di Raymond Felton, si parla di oltre 300 milioni di dollari.

Per chi conosce la storia della franchigia, che per anni ha evitato di pagare la Luxury anche facendo movimenti di mercato discutibili (leggere: lo scambio di James Harden), questa situazione potrebbe risultare inconcepibile. E infatti la reazione dei media a tale possibilità e dei social è, oltre che di incredulità, di estremo disaccordo.

Nella lingua inglese c’è un modo di dire molto utilizzato e che si addice a questa situazione: “low-hanging fruit”, ovvero un frutto facilmente raggiungibile, ma poco succoso e saporito.

Il nostro low-hanging fruit è il seguente concetto (scritto in molte varianti), rimbalzato sulla rete da un enorme numero di media: i Thunder pagheranno 150 milioni di tasse per George, Westbrook e Carmelo Anthony, mentre nel 2012 non ne hanno pagati 45 per tenere insieme Durant, Harden e Westbrook.

Non c’è nulla di falso, ma dare un’occhiata al contesto generale da un altro punto di vista non guasta. Nel 2006 Bennett acquistò i Seattle Supersonics per 350 milioni di dollari (qui i dettagli) spostando poi la franchigia in Oklahoma nel luglio del 2008 e pagando un’ulteriore relocation fee di circa 25 milioni.

L’incredibile lavoro di Sam Presti regalò a Bennett quattro giocatori eccezionali nell’arco di tre anni: Durant, Westbrook, Harden e Serge Ibaka, che nel giugno 2012, dopo soli 4 anni dal trasferimento a OKC, si giocarono l’anello. E nessuno di loro era nel prime della propria carriera.

Dopo l’estate la franchigia, secondo Forbes, valeva 475 milioni di dollari, con un rendimento netto di 30 milioni per l’anno corrente. In quell’estate James Harden rifiutò un’offerta di 55 milioni per 4 anni, di appena 5 milioni inferiore alla massima offerta possibile. (Westbrook l’anno prima aveva rinunciato alla Rose Rule e a 16 milioni). Quella differenza, apparentemente risibile, avrebbe potuto far scattare nel giro di tre anni altrettanti pagamenti di Luxury e, infine, la Repeater Tax. Bisogna però ricordare che la vertiginosa crescita economica della lega dovuta al contratto televisivo avvenuta dal 2014 in poi, ed ancora stabilmente in corso oggi (in attesa che arrivino anche i ricavi dalle scommesse), non era nelle previsioni di nessuno. Stiamo quindi parlando di una tassa nell’ordine dei 40-50 milioni a fronte di una plusvalenza di 100 (475-350 -25), quasi il 50%.

L’idea di sviluppo dei Thunder era differente: risparmiare nei primi anni, sviluppando una squadra sostenibile per spendere nel picco della carriera delle sue stelle. Sebbene l’uscita di scena di KD abbia rallentato questo processo, acquisita una star come George e avendo un MVP come Westbrook per i prossimi 5 anni, il piano rimane. E i numeri, oggi, sono molto diversi: la previsione è 140 milioni di Luxury Tax a fronte di una plusvalenza di più di un miliardo sul valore della franchigia, meno del 15%.

Questo è un conto grossolano e rozzo e meriterebbe un approfondimento più preciso, ma è utile a capire mettendo in prospettiva le due situazioni monetarie, unitamente allo scenario economico della lega, quanto differente sia la situazione di allora con quella di oggi. Paragonare la NBA del 2012 a quella del 2018 è estremamente scorretto.

I Thunder hanno fatto all-in su questa squadra andando contro la retorica dello “small market” che non può spendere e risollevandosi nel giro di due stagioni da una perdita che avrebbe potuto stroncarne il futuro come quella di KD. Come direbbe il suo leader Russell Westbrook: #whynot?